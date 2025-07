Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 129,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,70 Prozent.

Weiterhin ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump der größte Unsicherheitsfaktor. Am 1. August sollen neue Tarife eingeführt werden. "Seit dem Wochenende sind größere Zweifel angebracht, dass das Basisszenario von uns und der EZB eintreten wird, wonach die am 9. April angekündigten Zölle von 10 Prozent gültig bleiben", schreibt Commerzbank-Anleiheexperte Christoph Rieger. Ein Kompromiss auf einen Zoll zwischen 15 Prozent bis 20 Prozent würde die Märkte nicht mehr schockieren. Die fundamentalen Auswirkungen wären aus Sicht der Commerzbank aber erheblich und dürften in der zweiten Jahreshälfte zunehmend in Form höherer US-Inflation, niedrigerer Inflation in Europa, schwächerem Wirtschaftswachstum und Margendruck in den betroffenen Sektoren sichtbar werden./jsl/he