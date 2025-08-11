APA ots news: Zeichnungsfrist für W.E.B-Anleihe 2025 gestartet
Neue Investment-Möglichkeit der WEB Windenergie AG | Laufzeit
9 Jahre (2025-2034), Verzinsung 4,50 % p.a. (vor Abzug KESt) |
Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag
Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zur Finanzierung laufender und
künftiger Investitionen begibt die
W.E.B eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist ist am 12. August
2025 gestartet und endet voraussichtlich am 16. September 2025. "Mit
der neuen Anleihe bietet die W.E.B eine sinnvolle und attraktive
Investmentchance. Private Anlegerinnen und Anleger haben damit die
Möglichkeit, sehr einfach die Energiewende zu unterstützen und dabei
Geld zu verdienen", sagt W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka.
Zwtl.: Jubliäumsanleihe mit besonderer Struktur
Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der
Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer
Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten
vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein
Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe
von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der
gesamten Laufzeit ausbezahlt. "Mit dieser Struktur bieten wir allen
Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green
Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen
Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags
nutzen", so W.E.B-Vorständin Stefanie Markut.
Zwtl.: W.E.B treibt Energiewende voran
Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG
den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die
Energiewende voran. Der Investitionsbedarf in die Energiewende ist
anhaltend hoch. Um die Klimaziele zu erreichen und den weltweit
steigenden Strombedarf zu decken, müssen nach Angaben der
Internationalen Energieagentur IEA im Zeitraum 2025-2030 pro Jahr
durchschnittlich 147 GW bei Windkraft und 722 GW bei Photovoltaik
zugebaut werden. "Für die W.E.B bedeutet dieses Potenzial enorme
Marktchancen, die wir nutzen wollen. Wir setzen daher ausgewählte
Projekte aus unserer rund 4 GW umfassenden Projektpipeline zügig um.
Allein 2025 und 2026 wollen wir mehr als 185 MW neuer Leistung ans
Netz bringen", sagt Florian Müller, im W.E.B-Vorstand für
Projektentwicklung zuständig.
Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in
Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in
Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in
Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die
Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche
Strategie der WEB Windenergie AG. Roman Prager, im W.E.B-Vorstand für
den Kraftwerksbetrieb verantwortlich: "Wir setzen auf Risikostreuung
durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen.
So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und
variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren."
Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034
Emittentin: WEB Windenergie AG
Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR
40.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen
vorbehalten)
Stückelung: EUR 1.000,-
Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)
Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)
Laufzeit: 9 Jahre
Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem
Grund
Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 (
Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten)
Ausgabetag: 26.09.2025
Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09.
Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein
Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09.
Zahlstelle: Volksbank Wien AG
Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der
Anleihebedingungen)
ISIN: AT0WEB2510A1
Rechtlicher Hinweis
Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt
ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG
entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie
allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website
anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch
die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren,
vollends zu verstehen.
Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf
Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft.
Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (
Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in
Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada
und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine
Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die
unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden.
Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am
Unternehmen beteiligt.
Rückfragehinweis:
WEB Windenergie AG
DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations
Telefon: +43 664 962 70 04
E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy
Website: https://www.web.energy
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0027 2025-08-12/09:05