APA ots news: Zeichnungsfrist für W.E.B-Anleihe 2025 gestartet

Neue Investment-Möglichkeit der WEB Windenergie AG | Laufzeit

9 Jahre (2025-2034), Verzinsung 4,50 % p.a. (vor Abzug KESt) |

Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag

Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zur Finanzierung laufender und

künftiger Investitionen begibt die

W.E.B eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist ist am 12. August

2025 gestartet und endet voraussichtlich am 16. September 2025. "Mit

der neuen Anleihe bietet die W.E.B eine sinnvolle und attraktive

Investmentchance. Private Anlegerinnen und Anleger haben damit die

Möglichkeit, sehr einfach die Energiewende zu unterstützen und dabei

Geld zu verdienen", sagt W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka.

Zwtl.: Jubliäumsanleihe mit besonderer Struktur

Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der

Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer

Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten

vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein

Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe

von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der

gesamten Laufzeit ausbezahlt. "Mit dieser Struktur bieten wir allen

Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green

Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen

Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags

nutzen", so W.E.B-Vorständin Stefanie Markut.

Zwtl.: W.E.B treibt Energiewende voran

Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG

den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die

Energiewende voran. Der Investitionsbedarf in die Energiewende ist

anhaltend hoch. Um die Klimaziele zu erreichen und den weltweit

steigenden Strombedarf zu decken, müssen nach Angaben der

Internationalen Energieagentur IEA im Zeitraum 2025-2030 pro Jahr

durchschnittlich 147 GW bei Windkraft und 722 GW bei Photovoltaik

zugebaut werden. "Für die W.E.B bedeutet dieses Potenzial enorme

Marktchancen, die wir nutzen wollen. Wir setzen daher ausgewählte

Projekte aus unserer rund 4 GW umfassenden Projektpipeline zügig um.

Allein 2025 und 2026 wollen wir mehr als 185 MW neuer Leistung ans

Netz bringen", sagt Florian Müller, im W.E.B-Vorstand für

Projektentwicklung zuständig.

Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in

Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in

Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in

Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die

Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche

Strategie der WEB Windenergie AG. Roman Prager, im W.E.B-Vorstand für

den Kraftwerksbetrieb verantwortlich: "Wir setzen auf Risikostreuung

durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen.

So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und

variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren."

Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034

Emittentin: WEB Windenergie AG

Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR

40.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen

vorbehalten)

Stückelung: EUR 1.000,-

Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)

Laufzeit: 9 Jahre

Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem

Grund

Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 (

Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten)

Ausgabetag: 26.09.2025

Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09.

Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein

Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09.

Zahlstelle: Volksbank Wien AG

Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der

Anleihebedingungen)

ISIN: AT0WEB2510A1

Rechtlicher Hinweis

Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt

ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG

entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie

allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website

anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch

die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu

verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren,

vollends zu verstehen.

Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf

Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft.

Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (

Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in

Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada

und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine

Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die

unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden.

Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am

Unternehmen beteiligt.

Rückfragehinweis:

WEB Windenergie AG

DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations

Telefon: +43 664 962 70 04

E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy

Website: https://www.web.energy

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom

