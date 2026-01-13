DAX25.315 -0,4%Est506.019 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -0,3%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.604 -0,3%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,09 +1,0%Gold4.637 +1,1%
AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit 2052

14.01.26 11:57 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. April 2025:

===

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,235 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 809 Mio EUR

Marktpflegeumfang 191 Mio ÊUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,9)

Durchschnittsrend. 3,45% (2,83%)

Wertstellung 16. Januar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

