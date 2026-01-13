AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit 2052

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. April 2025:

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus Bitpanda vor Börsengang? US-Präsident Trump stellt dem Iran Konsequenzen in Aussicht. RWE-Aktie nähert sich 50-Euro-Marke. China mit Handelsüberschuss. Microsoft präsentiert neuen Pakt für KI-Rechenzentren. Salesforce, Snowflake und Co. von gedämpften Zinshoffnungen belastet. Novo Nordisk und Eli Lilly: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln.

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung