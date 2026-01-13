AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit 2052
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. April 2025:
Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2052
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,235 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 809 Mio EUR
Marktpflegeumfang 191 Mio ÊUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,9)
Durchschnittsrend. 3,45% (2,83%)
Wertstellung 16. Januar 2026
