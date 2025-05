Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's und ein Anstieg der Renditen für US-Anleihen konnte die Stimmung am Markt für Festverzinsliche nur bis zum Mittagshandel belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,10 Prozent auf 130,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Zeitweise war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bis auf 2,65 Prozent gestiegen. Noch stärker ging es mit der Rendite für US-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren nach oben. Diese erreichte mit 5,03 Prozent den höchsten Stand seit Herbst 2023.

Auslöser war die Entscheidung der Ratingagentur Moody's vom vergangenen Freitagabend, den USA die Spitzenbewertung "Aaa" zu entziehen und die Kreditwürdigkeit eine Stufe tiefer auf "Aa1" festzulegen. Die Abstufung gehe auf den Anstieg der Staatsschulden und der Kosten für ihre Bedienung über mehr als ein Jahrzehnt zurück, argumentierte Moody's.

Die Marktreaktion hielt sich in Grenzen. Nach Einschätzung von UBS-Anleihenexperten ist nicht mit größeren Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu rechnen. Es gebe keine "grundlegende Marktveränderung", sagte Mark Haefele. "Wir würden zudem erwarten, dass die US-Notenbank eingreift, sollte es zu einem ungeordneten oder unhaltbaren Anstieg der Anleiherenditen kommen."

Wer­bung Wer­bung

Der Vizepräsident der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, sagte am Montag, dass die Notenbank keine Eile bei geldpolitischen Entscheidungen habe. "Angesichts der aktuellen Unsicherheit halte ich es für angebracht, abzuwarten, wie sich die Politik im Laufe der Zeit entwickelt und welche Auswirkungen sie hat", sagte Jefferson auf einer Finanzmarktkonferenz in Fernandina Beach, Florida./jkr/he