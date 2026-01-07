DAX25.122 ±0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.963 -1,5%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,41 ±0,0%Gold4.429 -0,6%
Deutsche Anleihen geben nach - Starke Konjunkturdaten belasten

08.01.26 10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach überraschend starken Konjunkturdaten etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im Vormittagshandel um 0,10 Prozent auf 127,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,86 Prozent.

In der deutschen Industrie mehren sich die Zeichen für ein Ende der Krise, was die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen bremste. Im November hatten die Industriebetriebe überraschend viele Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Oktober stieg der Auftragseingang um 5,6 Prozent, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprach von einem "echten Zeichen für eine mögliche Trendwende" in der deutschen Industrie. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nannte die Zahlen eine "Konjunkturüberraschung".

Mit den aktuellen Kursverlusten zeigte sich am deutschen Rentenmarkt eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Kurse in den vergangenen drei Tagen gestiegen waren. Die Spekulation auf eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach einem Rückgang der Inflation hatte die Renditen in der ersten Wochenhälfte belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verliehen./jkr/mis