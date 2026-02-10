DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.102 ±0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1887 -0,1%Öl69,68 +0,9%Gold5.092 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - US-Arbeitsmarktbericht belastet nur kurzzeitig

11.02.26 17:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 128,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Wer­bung

Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

"Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die heutigen Daten bestätigen den Eindruck, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat und sogar wieder etwas an Dynamik gewinnt." Zinssenkungen dürften aber unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh wieder aufgenommen werden - nach dessen für Mitte Mai geplanten Amtsantritt.

Der Euro-Bund-Future geriet nach der Veröffentlichung der Daten unter Druck. Er erholte sich jedoch rasch wieder und bewegte sich so auf dem Niveau von vor der Bekanntgabe der Daten./jsl/he