Deutsche Anleihen: Kursgewinne - US-Zolldrohungen sorgen für Verunsicherung

19.01.26 10:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag gestützt durch neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 128,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,82 Prozent.

Am Samstag hatte Trump Strafzölle gegen Deutschland und weitere Nato-Länder angekündigt. Anstoß hatte er unter anderem an deren gemeinsamer militärischer Erkundungsmission auf Grönland genommen. "Da Trump darauf aus zu sein scheint, das US-Territorium unbedingt zu vergrößern, ist eine rasche Beruhigung der Lage unwahrscheinlich", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die deutsche Wirtschaft trifft eine solche Eskalation zur Unzeit."

Ende der Woche soll es einen EU-Sondergipfel geben. Schon jetzt wird über Handlungsoptionen beraten, denn es gilt eine gefährliche Gratwanderung zu bewältigen. Als sicher gilt, dass die EU die Umsetzung bestimmter Absprachen aus dem erst im Sommer geschlossenen Zollabkommen auf Eis legt./jkl/jkr/jha/