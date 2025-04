Deutsche Anleihen: Kursgewinne - US-Zollkonflikt mit China verschärft sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erneute Verschärfung des Zollkonfliktes zwischen China und den USA hat die Kurse deutscher Bundesanleihen am Freitag gestützt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 130,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,59 Prozent.

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA eskaliert weiter. In Reaktion auf die jüngst weitere Anhebung der US-Zölle hat China seinerseits eine Erhöhung der Zölle auf Waren aus den USA von 84 auf 125 Prozent angekündigt. Zuvor hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus China angehoben. Deutsche Anleihen profitierten von der Entscheidung. Zuvor hatte eine zunächst freundliche Stimmung an den Aktienmärkten die Anleihen belastet.

Am Mittwochabend hatte US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben, dass er die länderspezifischen Sonderzölle für die meisten Länder für 90 Tage aussetzt. Die Unsicherheit an den Märkten dürfte nicht nur wegen des sich verschärfenden Konfliktes mit China aber hoch bleiben. Der durchschnittliche Zollsatz der USA ist immer noch deutlich höher als zuvor. Nach Einschätzung der Dekabank erodiert das Vertrauen in die US-Anleihen und in den US-Dollar weiter.

Die deutschen Anleihen hatten sich an den vergangenen Tagen als sicherer Hafen erwiesen und während den Turbulenzen an den Finanzmärkten zugelegt. US-Anleihen hingegen waren unter Druck geraten. Einige Beobachter fürchten, dass die US-Anleihen ihren Status als sicherer Hafen verlieren könnten. Schließlich ist auch der US-Dollar zuletzt deutlich gefallen.

Am Nachmittag werden in den USA Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan für den Monat April veröffentlicht. Hier dürften vor allem die Inflationserwartungen der Verbraucher besonders beachtet werden. In den vergangenen Monaten waren sie deutlich gestiegen. Dies lag vor allem am Zollstreit mit Kanada und Mexiko. Die jüngste Eskalation könnte die Lage verschärfen./jsl/jkr/mis