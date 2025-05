Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,35 Prozent auf 130,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 2,58 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten nach positiven Zahlen des US-Chipkonzerns NVIDIA und einer überraschenden Wende im Zollkonflikt dämpfte die Nachfrage nach Staatsanleihen.

Ein US-Bundesgericht sprach US-Präsident Donald Trump die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hieß es in der Entscheidung des Gerichts. Trumps Regierung legte allerdings umgehend Berufung ein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Berufungsgericht die Zölle bis zu einer finalen Entscheidung wieder in Kraft setzt.

Am Donnerstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, auch weil in Europa in vielen Ländern ein Feiertag ist. Um 10 Uhr wird in Italien das Industrie- und Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Am Nachmittag (14.30 Uhr) stehen unter anderem Details zur Wirtschaftsentwicklung in den USA im ersten Quartal an./jha/mis