Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 130,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,59 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

Weiterhin dominiert die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump das Marktgeschehen. Hier rückt die Frist 1. August immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten bis dahin kein Ergebnis bringen, will US-Präsident Donald Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU mit Gegenzöllen reagieren wird.

Die US-Regierung setzt unterdessen ihre Angriffe auf die US-Notenbank fort. So fordert US-Finanzminister Scott Bessent eine Überprüfung der Renovierung der Zentrale der US-Notenbank Fed in Washington. Trump greift schon seit längerem Notenbankchef Jerome Powell immer wieder heftig an und fordert Leitzinssenkungen. Mit Verfehlungen bei der Renovierung könnte er eine Entlassung begründen. Gründe für einen Rücktritt Powells als Notenbankchef sieht Bessent derzeit aber nicht. /jsl/he