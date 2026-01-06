DAX24.993 +0,4%Est505.916 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,3%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.656 -1,9%Euro1,1685 ±-0,0%Öl60,38 -0,2%Gold4.463 -0,7%
Deutsche Anleihen legen weiter zu - Preisdaten im Fokus

07.01.26 10:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,25 Prozent auf 128,05 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Marktbeobachter erklärten den Kursanstieg bei Bundesanleihen mit der jüngsten Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich. In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone war die Inflation im Dezember jeweils schwächer als erwartet ausgefallen.

Zwar dürften die Preisdaten "durch Sondereffekte nach unten verzerrt sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Eine schwächere Inflation verstärkt aber die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen vielleicht doch zur Ankurbelung der Wirtschaft senken könnte, was die Renditen am Anleihemarkt belastet und den Kurse im Gegenzug Auftrieb verlieht. Im weiteren Handelsverlauf werden auch Preisdaten aus der Eurozone insgesamt erwartet, die für weitere Impulse am Rentenmarkt sorgen könnten.

Darüber hinaus stehen auch US-Konjunkturdaten im Fokus der Anleger, die am Nachmittag erwartet werden. "In den USA werden die Blicke zunächst dem ADP-Report des Monats Dezember gelten. Dieser liefert Hinweise auf die offiziellen Beschäftigungszahlen, die an diesem Freitag veröffentlicht werden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Darüber hinaus stehen auch Daten zur Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen auf dem Programm, die ebenfalls für Impulse sorgen könnten./jkr/mis