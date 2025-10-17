DAX23.752 -2,1%Est505.571 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,19 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1700 +0,1%Öl60,17 -1,4%Gold4.340 +0,3%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

17.10.25 10:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 130,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

In der Eurozone werden die Verbraucherpreise für den Monat September veröffentlicht. Die Daten dürften den Markt aber kaum bewegen, da es sich lediglich um eine 2. Schätzung handelt. Laut einer ersten Schätzung hatte die Jahresinflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen. In den USA werden weiterhin keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht, da der Shutdown fortgesetzt wird und auch kein Ende in Sicht ist.

"Konjunkturdaten werden heute keine Rolle spielen, und auch bei den Unternehmensberichten stehen zum Wochenschluss keine Schwergewichte an", schreiben Experten der Dekabank. "Vor allem der US-Bankensektor wird nun scharf beobachtet werden." In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken für Verunsicherung gesorgt, als zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten./jsl/jkr/stk