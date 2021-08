Anleihe auf die Deutsche Lichtmiete AG: Lichtblick im Zinstief

€uro am Sonntag

Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zählt jedes Zehntel Grad weniger, sagen die Forscher. Unternehmen können viel dazu beitragen, den Anstieg der Erderwärmung zumindest zu bremsen - zum Beispiel, indem sie LED-Beleuchtungen einsetzen. Das Kürzel LED steht für lichtemittierende Dioden. Sie verbrauchen rund 90 Prozent weniger Strom als herkömmliche Glühlampen und 70 Prozent weniger Strom als Halogenlampen. Nicht nur die CO2-Bilanz verbessert sich deutlich, mit LED-Beleuchtungen lassen sich auch die Kosten senken. Trotz der Vorteile scheuen viele Unternehmen jedoch die mit einer Umrüstung einhergehenden finanziellen Belastungen.

Zum Kauf gibt es eine Alternative: Stromkosten sparende Beleuchtungsanlagen können bei Deutsche Lichtmiete AG gemietet werden. Das Unternehmen aus Oldenburg bietet Firmen und Kommunen zudem die Installation, den technischen Service während der Nutzung sowie die Entsorgung alter Leuchten an. Laut einer Einschätzung des auf Mittelstandsanleihen fokussierten KFM-Unternehmensbarometers ergibt sich inklusive der Mietkosten auf Kundenseite oftmals eine Gesamtersparnis von 35 Prozent. Die Leuchtanlagen produziert Deutsche Lichtmiete in Eigenfertigung oder bezieht diese von anderen Firmen wie etwa Zumtobel oder Waldmann.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2009 haben über 600 Kunden wie AUDI, Evonik, Knorr-Bremse oder Deutsche Post Verträge mit Deutsche Lichtmiete abgeschlossen. Auch die Stadt Bad Homburg nutzt den Komplettservice des Unternehmens in ihrer Drei- Felder-Sporthalle. An potenziellen Kunden herrscht kein Mangel. Nur rund 30 Prozent der industriell und gewerblich genutzten Flächen in Deutschland sind bislang auf sparsame LED-Beleuchtungen umgestellt.

Messbarer Beitrag

Um das weitere Wachstum zu finanzieren, hat Deutsche Lichtmiete im Februar dieses Jahres einen bis zum Jahr 2027 laufenden Bond in Höhe von 30 Millionen Euro (siehe Kasten) aufgelegt. Das KFM-Unternehmensbarometer beurteilt die Mittelstandsanleihe als "attraktiv" und vergibt vier von fünf möglichen Sternen. Auch die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur Imug hat Deutsche Lichtmiete einer Prüfung unterzogen und kommt zum Schluss, dass das Unternehmen gleich zu mehreren der insgesamt 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen einen "messbaren Beitrag" leiste. Mit den LED-Leuchten in Industriehallen und sonstigen gewerblich genutzten Flächen hätten bislang 320.000 Tonnen CO2 eingespart werden können. Als Gesamtrating bescheinigt Imug den Oldenburgern einen "sehr starken Nachhaltigkeitsimpact".

ISIN: DE000A3H2UH3

