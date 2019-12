Rumänien: Bond aus Bukarest

€uro am Sonntag

Rumäniens neuer Finanzminister Florin Citu von der seit Kurzem das Land regierenden Nationalliberalen Partei übt scharfe Kritik an der von der PSD-Partei gestellten Vorgängerregierung. Diese habe dem Parlament in den vergangenen drei Jahren einen Staatsetat vorgelegt, der bei Weitem nicht der wahren Finanzlage entsprochen habe. Seinen Berechnungen zufolge weist der Haushalt in diesem Jahr ein Defizit von 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf. Die Vorgängerregierung war noch von einem Minus von 2,8 Prozent ausgegangen.

Ratings vorerst ungefährdet

Investoren reagierten nervös auf die neuen Zahlen. Die Kurse der Staatsanleihen des Landes, das vom Indexanbieter MSCI als Frontier Market eingestuft wird, gaben zunächst über alle Restlaufzeiten hinweg deutlich nach, bevor sie sich wieder etwas erholten konnten. Mutige Anleger nutzen diesen Kursrücksetzer als Chance zum Einstieg. Denn eine Rating-Herabstufung des mit moderaten 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldeten Landes durch die Agenturen droht vorerst nicht.

Fitch bestätigte jüngst die Bonitätsnote "BBB-" mit stabilem Ausblick. Auch Standard & Poor’s sowie Moody’s haben bisher keine Änderungen ihrer Investment-Grade-Einschätzungen angekündigt. Fitch mahnte jedoch umgehende Sparmaßnahmen an. Die Regierung ist dazu bereit. Minister Citu kündigte bereits Ausgabensenkungen an.

Wahlen im nächsten Jahr

An der noch von der Vorgängerregierung auf den Weg gebrachten Rentenerhöhung will die neue Regierung von Ministerpräsident Ludovic Orban hingegen festhalten. Voraussichtlich Ende 2020 finden Parlamentswahlen statt. Eine Rücknahme der Reform würde wohl Stimmen kosten.

Die unten aufgeführte rumänische Staatsanleihe bietet bei Laufzeit bis 2028 zum aktuellen Kurs eine Rendite von 1,2 Prozent per annum. Zur Einordnung: Die Rendite einer deutschen Bundesanleihe mit ähnlicher Restlaufzeit liegt derzeit bei minus 0,3 Prozent.

