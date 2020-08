UBM Development: Fokus auf Wohnen

€uro am Sonntag

Halbiertes Projektvolumen, mehr Wohnen, weniger Hotels - der Wiener Immobilienentwickler UBM Development reagiert auf die Corona-Krise. "Wir haben uns ein Stück weit neu erfunden", sagt Unternehmenschef Thomas Winkler. Statt des geplanten Volumens von 2,5 Milliarden Euro für 2020 bis 2023 sollen nur Projekte über 1,25 Milliarden realisiert werden. Der Anteil von Hotels sinkt von 40 auf 30 Prozent, jener von Wohnungen steigt von 40 auf 50 Prozent, Büros bleiben bei einem Anteil von 20 Prozent.

Zwei bis drei Jahre will Winkler kein neues Hotelprojekt mehr anfangen. Von den geplanten 16 Hotels sollen nur jene sieben fertiggestellt werden, die im Bau sind. Davon sind drei bereits verkauft. Die verbleibenden neun Grundstücke sollen anderweitig genutzt werden. "Wir glauben, dass es ein langer und steiniger Weg für den Tourismus insgesamt und damit auch für die Hotelbranche sein wird", stellte Winkler im Gespräch mit der Agentur APA fest.

Zuversichtlicher Chef

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist hingegen ungebrochen. Das belegt auch der Verkauf eines Großteils der Gmunder Höfe an den Immobilienkonzern Vonovia vor wenigen Wochen. Bei dem Projekt im Münchner Süden entstehen in zwei Bauabschnitten bis 2024 insgesamt 450 Wohnungen, der Baubeginn war im März dieses Jahres. "Von Corona-Schockstarre kann bei Wohnen keine Rede sein", sagt Winkler.

Während bei Wohnungen der Trend zum Green Building mit stärkerer Berücksichtigung von Umweltaspekten geht, setzt UBM bei Büros auf das Smart Office. Hinter dem Schlagwort verbirgt sich ein neuer Bürotyp mit mehr Flexibilität und viel Technologie. "Die Immobilienbranche ist stark erwischt worden, und einige sagen, es werde überhaupt keine Rückkehr aus dem Homeoffice mehr geben", sagt Winkler. Diese Sicht teilt er aber nicht. "Ich bin überzeugt, dass ein Developer immer Geld verdienen kann - in Krisenphasen, weil er zu guten Preisen einkaufen kann, in Boomphasen, weil er zu gestiegenen Preisen verkaufen kann", so Winkler.

Sinkender Gewinn

Neben der Entwicklung betreibt UBM als Pächter auch Hotels. Belastungen drohen zudem durch Mietausfälle bei Bestandsimmobilien. 2019 lag der Vorsteuergewinn bei 70,5 Millionen Euro, 2020 wird der Gewinn laut Winkler signifikant darunter liegen. Finanziell ist UBM solide aufgestellt, die Eigenkapitalquote betrug zuletzt 35,9 Prozent.

Die Kurse der UBM-Anleihen sind in den vergangenen Monaten natürlich unter Druck geraten. Anlegern bietet das derzeit die Chance auf relativ hohe Renditen bei vertretbaren Risiken. Besonders interessant ist der bereits in zwei Jahren fällige Bond (siehe unten).

Gut aufgestellt: Ohne Risiko sind Immobonds in Corona-Zeiten nicht. UBM ist jedoch stabil aufgestellt, das Risiko vertretbar.

