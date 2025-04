Iute Group begibt neue 5-jährige Anleihe, Kupon mindestens 11,00% p.a.

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer 11,00% EUR-Anleihe 2021/2026 (WKN A3KT6M, ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je 100 Euro) gegen eine Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe unterbreitet.



Das Angebot ist u. a. an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. Euro zum Umtausch und/oder zur Andienung der ausstehenden 11,00% EUR-Anleihen 2021/2026 erreicht wird. Ziel ist es, die EUR-Anleihen 2021/2026 zu refinanzieren und neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens 125 Mio. Euro zu begeben.



Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums.“



Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.



Details zum bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot:



Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sind eingeladen: Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Nennwert von 100 Euro und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,00% zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen.



eine Barprämie in Höhe von 2,50 Euro (2,50%) pro umgetauschter 100 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.



Alternativ dazu können die Anleihegläubiger:

Anleihen gegen Barvergütung von 99 Euro je 100 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.



Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. Euro zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht wird. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient werden, bleiben im Umlauf und werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots ist nicht vorgesehen.



Neue bedingte EUR Anleihen 2025/30

Vorbehaltlich der Erreichung des Mindestbetrags zum Umtausch und/oder Andienung beabsichtigt die Iute Group, neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens 125 Mio. Euro mit folgender Ausstattung zu begeben:



▪ Mindestzinssatz von 11,00% p.a.

▪ Laufzeit von bis zu 5 Jahren

▪ Marktübliche Anleihebedingungen, ähnlich der EUR-Anleihe 2021/2026

▪ Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange (Regulierter Markt)

▪ Closing bis spätestens 15. Juni 2025



Investorenpräsentation:

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:



Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST



Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g

Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST



Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: iute.com/investor/bonds/



Zum Angebotsverfahren:

Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbanken von dem Angebot benachrichtigt. Durch die Weisung an die Depotbank, an dem Angebot teilzunehmen - entweder durch Umtausch der Anleihen oder durch Andienung gegen Barzahlung - werden die entsprechenden EUR 2021/2026 Anleihen vom Handel ausgeschlossen. Anleihen, die nicht zur Teilnahme angewiesen werden, bleiben frei handelbar.



Angebotsfrist: 9. April 2025 - 2. Mai 2025, Schluss um 14:00 MESZ / 15:00 EEST

Veröffentlichung der Ergebnisse: am oder um den 6. Mai 2025



www.fixed-income.org