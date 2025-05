So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:26 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,50 Prozent auf 95.397,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 95.876,90 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 35,0 Prozent.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -1,51 Prozent auf 357,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 363,22 US-Dollar wert.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,45 Prozent auf 1.825,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.833,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -1,10 Prozent auf 85,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 86,75 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ripple-Kurs um -0,21 Prozent auf 2,184 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,188 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -1,67 Prozent auf 0,6894 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7011 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um -3,64 Prozent auf 267,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 277,79 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2050 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2071 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0048 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2698 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,2683 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0187 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0183 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -3,01 Prozent auf 21,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 22,50 US-Dollar wert.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,850 US-Dollar am Vortag auf 5,712 US-Dollar nach unten (-2,36 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.