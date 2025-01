Übermäßige Nachfrage

Die chinesische Zentralbank hat den Kauf von Staatsanleihen ausgesetzt. Mit dem Schritt reagierte sie darauf, dass die langfristigen Renditen in Erwartung einer weiteren geldpolitischen Lockerung neue Tiefststände erreicht haben.

Die People's Bank of China begründete ihre Entscheidung mit der übermäßigen Nachfrage nach Staatsanleihen und erklärte, die Aussetzung sei in diesem Monat in Kraft getreten. Die Käufe würden zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder aufgenommen, hieß es in einer Erklärung vom Freitag.

"Diese Ankündigung zeigt, dass die PBOC über den jüngsten Renditerückgang von Staatsanleihen besorgt ist", sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Seit 2024 haben die Anleiherenditen in China kontinuierlich neue Rekordtiefs erreicht, da die durch die andauernde Konjunkturschwäche beunruhigten Anleger in sichere Anlagen flüchteten. Die Anleihekurse stehen in einem umgekehrten Verhältnis zu den Zinssätzen.

Trotz der Bemühungen der PBOC, die Rallye zu bremsen, haben sich Händler, darunter Geschäftsbanken und Versicherer, nicht beirren lassen, so dass die Zentralbank in den vergangenen Monaten aufsichtsrechtliche Strafen verhängte.

Die Zusage der chinesischen Führung, die Zinsen weiter zu senken, löste eine weitere Hausse auf dem bereits überhitzten Anleihemarkt aus. Da die PBOC in den letzten Wochen ihre Zusagen zur Lockerung der Geldpolitik wiederholt hat, setzen bärische Anleger auf weitere Anreize, um das schleppende Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln und den Desinflationsdruck abzuwehren.

Da die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen Anfang dieses Monats auf ein Allzeittief von 1,6 Prozent gefallen ist, hat der Renditeabstand zwischen China und den USA ein noch nie dagewesenes Niveau von 300 Basispunkten erreicht. Das setzt den Yuan unter Druck, der durch die Zolldrohungen der neuen Trump-Regierung und die allgemeine Dollar-Stärke angeschlagen ist.

Die Renditen der US-Staatsanleihen wurden durch die jüngsten guten Wirtschaftsdaten und die Befürchtung, dass die Politik des designierten Präsidenten Donald Trump die Inflation ankurbeln könnte, in die Höhe getrieben. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Anfang der Woche den höchsten Stand seit April.

Seit Anfang Dezember hat sich der Yuan gegenüber dem Dollar um 1,3 Prozent abgeschwächt. Es gibt Spekulationen, dass die chinesischen Behörden eine weitere Abwertung des Yuan gegenüber dem Dollar zulassen könnten, um den Exporteuren zu helfen, falls die USA weitere Zölle auf in China hergestellte Waren erheben, was die Rolle der Exporte als Motor des Wirtschaftswachstums schwächen könnte.

Die Zentralbank kündigte jedoch am Donnerstag Pläne an, in diesem Monat für 60 Milliarden Yuan, umgerechnet 8,2 Milliarden Dollar, sechsmonatige Zentralbankanleihen in Hongkong zu verkaufen, ein Schritt, der die Offshore-Liquidität des Yuan in der globalen Finanzmetropole verringern und Leerverkäufe der Währung erschweren würde.

Die PBOC hat auch den Onshore-Yuan stabilisiert, indem sie einen starken täglichen Referenzkurs festgesetzt hat. Jeden Morgen veröffentlicht sie einen Referenzkurs für den Yuan gegenüber verschiedenen Währungen, darunter auch dem Dollar. Der Yuan darf 2 Prozent über oder unter diesem Wert gehandelt werden.

Dow Jones Newswires