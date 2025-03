US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 111,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,24 Prozent.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle gegen Kanada trieben die Inflationserwartungen nach oben und belasteten die Anleihekurse. Trump will Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada mit zusätzlichen Zöllen belegen. Die Inflation könnte so weiter steigen. Der Spielraum für Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verringert sich.

Zudem ist die Zahl der offenen Stellen in der US-Wirtschaft höher als erwartet ausgefallen. Die erneuten Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Anleihekurse nicht. Zum Wochenstart hatten die US-Anleihen noch von der deutlichen Schwäche an den US-Aktienmärkten profitiert./jsl/jha/