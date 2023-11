Vermögensverwalter-Kolumne

Attraktive Chancen mit Anleihen

06.11.23 09:09 Uhr

In der zweiten Oktoberwoche erreichten die Renditen an den Anleihemärkten in Europa und in den USA zum wiederholten Mal neue langjährige Höchststände, meint Uwe Wiesner, Vermögensverwalter der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Berlin.

Werbung