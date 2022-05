Baidu Aktienanalyse: Suchmaschine aus China mit weltweiter Akzeptanz

Der Marktanteil in China umfasst 74 Prozent. Bereits zur Etablierung des Internets im Jahr 2000 gab es das Unternehmen und bedeutet vom Namen her "hunderte von Male", basierend auf einem 800 Jahre altem Gedicht. Eine typische Suchmaschine könnte man meinen, doch im Vergleich zur Konkurrenz kann man hier auch MP3-Dateien suchen.

Die Gründer fassten bereits 2005 den Entschluss mit Umsetzung, an die Börse zu gehen. So wurden sie frühzeitig zu Milliardären und wichtigen Personen in China. Heute ist das Unternehmen viel mehr als eine Suchmaschine. Baidu legt den Fokus auf künstliche Intelligenz und internetbasierende Dienstleistungen. Doch vor allem die enge Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden ist ein internationaler Kritikpunkt.

Während google vor dem Börsenstart bereits investiert war, den Anteil aber wenig später mit hohem Gewinn verkaufte, sind viele internationale Investoren in jüngster Zeit skeptisch. Regulierungen in China selbst und das Thema der Profitabilität schwingen hier ebenso mit, wie die Wahl des Handelsplatzes. Chinesische Werte an der Nasdaq haben aktuell kein hohes Standing bei Investoren. Ist dies der einzige Belastungspunkt im Aktienkurs?

Das Video zur Baidu Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Baidu das Thema des Tages, anbei das Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jHa--hAn5oY

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

