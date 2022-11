Bitcoin versucht, sich über 17.000 USD zu erholen 📈 SOPR auf dem Stand von März 2020 ⚡

Kryptow√§hrungen werden heute geringf√ľgig h√∂her gehandelt, nachdem es Bitcoin gelungen ist, wichtige Kursniveaus unter 16.000 USD zu verteidigen. Die bessere Stimmung an den B√∂rsen, die eine gr√∂√üere Risikobereitschaft mit sich bringt, kann den Kryptow√§hrungen letztlich doch noch helfen, die durch den Konkurs der FTX-B√∂rse und das schwindende Vertrauen in Kryptow√§hrungsunternehmen verursachten Verluste auszugleichen:

Werfen wir einen Blick darauf, wie die Spent Output Profit Ratio (SOPR), die von vielen Analysten der Kryptow√§hrungsbranche als eines der wichtigsten Signale f√ľr das Ausma√ü des √ľberverkauften Marktes angesehen wird, grunds√§tzlich f√ľr Bitcoin aussieht.¬†

Wenn Bitcoin zyklisch bleibt, k√∂nnte eine SOPR, die sich immer mehr den historischen Tiefstst√§nden ann√§hert, auf ein immer n√§her r√ľckendes Tief am Markt hinweisen. Diese Kennzahl k√∂nnte f√ľr den BTC-Preis selbst relevant sein, da sie im Gegensatz zu vielen Bitcoin-Kennzahlen kein nachlaufender Indikator ist und von einer Reihe von Analystenfirmen verfolgt wird.

Obwohl sich die SOPR noch nicht den historischen Tiefstst√§nden gen√§hert hat, besteht die Chance, dass der "Boden" diesmal wieder h√∂her ausf√§llt als im vorherigen Bullenmarkt, angesichts des im Laufe der Jahre wachsenden Bewusstseins f√ľr Kryptow√§hrungen.

Wir k√∂nnen diese Situation mit der Zeit vergleichen, in der Warren Buffett sein Unternehmen gr√ľndete. Damals waren die fundamentalen Bewertungsindikatoren gerade erst bekannt und nicht weit verbreitet, sodass die Kenntnis dieser Indikatoren einen potenziellen Vorteil darstellte. Heute hat der Markt nahezu unbegrenzten Zugang zu Informationen, was es relativ schwierig macht, Chancen zu finden.¬†

Das obige Diagramm zeigt eine der wichtigsten fundamentalen Kennzahlen von On-Chain-Bitcoin, die sogenannte SOPR, die den realisierten Wert von BTCs (den Verkaufspreis) durch ihren Wert zum Zeitpunkt des Kaufs (den Kaufpreis) teilt, d. h. verkaufter Preis/bezahlter Preis. BTC-Inhaber versuchen, Gelder von Kryptob√∂rsen in private Wallets abzuziehen, und diejenigen, die dies jetzt tun, sind oft bereit, jahrelange Verluste zu realisieren. Die SOPR oszilliert um 1 und liegt in der Regel w√§hrend der Hausse von Bitcoin unter diesem Wert und w√§hrend der Hausse dar√ľber, wenn die Anleger gr√∂√üere Renditen auf ihr investiertes Kapital erzielen. Nicht realisierte Verluste nehmen w√§hrend eines Bullenmarktes zu, und das Ende eines B√§renmarktes ist normalerweise mit einer unfruchtbar niedrigen SOPR verbunden. Am 14. November lag der gleitende 7-Tage-Durchschnitt des SOPR-Index bei 0,9847, dem niedrigsten Stand seit dem COVID-19-bedingten Absturz im M√§rz 2020, als der Bitcoin unter 4.000 Dollar fiel. Quelle: Glassnode

Wenn Bitcoin anf√§ngt zu steigen, werden langfristige Investoren wahrscheinlich motiviert sein, zum Einstandspreis (Ausstieg bei Null) oder leicht dar√ľber zu verkaufen, um Verluste zu vermeiden, was historisch gesehen ein "h√§ngendes Angebot" signalisiert. In einem Umfeld mit unsicheren K√§ufern wird eine solche Situation zu einem Verkaufsdruck f√ľhren. Ein R√ľckgang der SOPR unter 1 ist eine deutliche Trendwende und signalisiert, dass die sogenannten "Hodler" (diejenigen, die keine Bitcoin-Verk√§ufe t√§tigen) langsam zu Verk√§ufern werden. Im M√§rz 2020 sahen wir den SOPR auf 0,9486 fallen, immer noch nicht so niedrig wie am Ende des B√§renmarktes 2018, der 0,9416 ergab. Quelle: Glassnode

4 Millionen Wallets halten jetzt mindestens 0,1 BTC (etwa 1.700 Dollar). Der Index kletterte auf historische Höchststände, die sich mit dem Zeitpunkt des FTX-Einbruchs beschleunigten. Quelle: Glassnode

Bitcoin im H1-Chart. Ein Blick auf den Chart der wichtigsten Kryptow√§hrung zeigt einen Doppelboden in der N√§he von 15.600 Dollar, was zu einem Wiederanstieg f√ľhrte. Der j√ľngste R√ľckgang unter 16.000 Dollar wurde durch eine sehr gro√üe bullische Kerze gestoppt, die durch ein hohes Volumen begleitet wurde. Die Kryptow√§hrung handelt wieder √ľber der 50-Stunden-Linie und hat die Chance, den wichtigen Widerstand in Form der 200-Stunden-Linie zu testen, die bei 17.600 Dollar verl√§uft. Quelle: xStation 5

