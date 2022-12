Chart des Tages: USDCAD (23.12.2022)

USDCAD könnte heute gegen 14:30 Uhr eine erhöhte Volatilität erfahren, da mehrere interessante Daten aus beiden Volkswirtschaften veröffentlicht werden. Die Aufmerksamkeit der Märkte wird sich vor allem auf den von der Fed bevorzugten Inflationsindikator - die PCE-Daten - richten, die den Zinsausblick bestimmen könnten, da die jüngsten positiven US-Daten die Befürchtungen einer weiteren Straffung der US-Notenbank genährt haben. In der Zwischenzeit werden die persönlichen Einkommens- und Ausgabendaten mehr Details über den Zustand der US-Verbraucher vor der wichtigen Weihnachtszeit liefern. Kanadische Händler werden sich auf den monatlichen BIP-Bericht konzentrieren.

Aus technischer Sicht gab USDCAD im Laufe des gestrigen Handelstages nach, da es den Käufern erneut nicht gelang, die jüngsten Höchststände bei 1,3700 zu überwinden. Das Paar fiel auf die wichtige Unterstützung bei 1,3600 zurück, die mit der Aufwärtstrendlinie und dem 50%-Retracement der Mitte Oktober 2022 gestarteten Abwärtswelle zusammenfällt. Ein Ausbruch aus dieser Zone dürfte zu größeren Kursbewegungen führen, und die heutigen makroökonomischen Berichte könnten als potenzielle Katalysatoren wirken. Sollte es den Verkäufern gelingen, den Kurs unter die oben genannte Unterstützung zu drücken, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3515 oder sogar 1,3400 einsetzen. Sollte andererseits ein Durchbruch über die 1,37er-Marke gelingen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des 2-Jahreshochs bei 1,3975 fortsetzen, das am 13. Oktober erreicht wurde.



USDCAD im H4-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

