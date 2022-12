Credit Suisse: Hohes Risiko ⚡ Credit Default Swaps steigen

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN.US), die Anfang Oktober für heftige Börsenspekulationen über einen möglichen Konkurs und eine Insolvenz der Bank gesorgt hatten, stehen weiterhin unter Verkaufsdruck. Die CDS-Werte (Credit Default Swaps) sind auf neue Höchststände gestiegen:

Die auf Dollar lautenden Anleihen der Credit Suisse sind in letzter Zeit gefallen, und die CDS-Spreads sind auf ein Rekordhoch von fast 444 Basispunkten gestiegen. Reuters wies darauf hin, dass die CDS-Niveaus jetzt mit 466 Basispunkten mit denen der italienischen Banca Monte dei Paschi vergleichbar sind, die bereits eine gerettete Bank ist.

Im Vergleich dazu halten die Commerzbank, Santander und UBS, die zu den potenziell gefährdeten Banken gehören, ihre CDS-Spreads deutlich niedriger, nämlich im Bereich von 70-80 Basispunkten. Die Bankanalysten von ABN Amro kommentierten die Situation und betonten, dass "das Vertrauen der Anleger noch nicht wiederhergestellt ist". Der Q3-Finanzbericht der Credit Suisse hat den Markt negativ überrascht.

Die Credit Suisse ist derzeit dabei, neue Aktien im Zusammenhang mit einer geplanten Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 2,24 Milliarden als Teil einer umfassenderen Kapitalmaßnahme in Höhe von CHF 4 Milliarden zu emittieren.

Die Besorgnis über eine mögliche tiefe Rezession in Europa und die Straffung der Geldpolitik durch die EZB erhöhen die Risiken für die Finanzindustrie. Ein weiteres Problem sind die Energiepreise, die sich zwar in letzter Zeit stabilisiert haben, aber immer noch unsicher sind, was sich in einem erhöhten Kreditrisiko niederschlagen könnte.

Die CDS-Spreads haben sich Ende November ausgeweitet und erreichen erneut ein Rekordniveau von fast 450 Basispunkten. Quelle: Bloomberg, BondEvalue

Die in US-Dollar bewerteten Anleihen der Credit Suisse sinken weiter, was auf eine erwartete steigende finanzielle Stabilität hindeutet. Quelle: BondEvalue

Was sind CDS?

Ein Credit Default Swap ist eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle und eine Art Vertrag zwischen Parteien, der Teil der Preisgestaltung für das Risiko eines potenziellen Zahlungsausfalls oder des Eintretens anderer negativer Ereignisse ist. Ein wichtiger Faktor, der sich auf den CDS-Spread auswirkt, ist die Bewertung des Risikos der Transaktion durch Rating-Institute wie Fitch, Standard & Poor's und Moody's.

Eine Ausweitung des CDS-Spreads eines Instituts bedeutet, dass die Spekulanten mit zunehmender Sicherheit von dessen zukünftigen Problemen ausgehen. Derzeit handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der CDS um sogenannte “naked CDS”, die von Instituten gehandelt werden, die nicht gleichzeitig die Schulden (Anleihen) des Unternehmens besitzen, dessen CDS-Kontrakte sie handeln.

In der Vergangenheit wurde das CDS-Instrument häufig kritisiert, doch nach Ansicht der Regulierungsbehörden beschleunigte es die Konkursverfahren von Unternehmen, die es ohnehin hätten durchlaufen müssen. Wir können also ein Risiko eingehen und den CDS-Spread als die Fähigkeit des Marktes betrachten, die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Bedrohung durch finanzielle Instabilität zu bewerten.

Credit Suisse (CSGN.CH) im H4-Chart. Quelle: xStation 5

