Das war der Handelstag, 15.12.22 🔴 Weihnachtsrallye wird von den Zentralbanken bedroht

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag tief im Minus, wobei der DAX um 3,28 % fiel, da die EZB die Anleger mit ihrer restriktiven Haltung verunsicherte. 

Die Europäische Zentralbank hat die Zinssätze um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Anfang 2009 angehoben, und es werden weitere deutliche Erhöhungen erwartet. Die politischen Entscheidungsträger werden ab März mit dem Abbau des 5-Billionen-Euro-Anleiheportfolios beginnen. Präsidentin Lagarde machte deutlich, dass die EZB nicht schwenken und sich nicht an den Maßnahmen der US FED orientieren wird. 

Sowohl die SNB (Schweizer Nationalbank)  als auch die BoE (Bank of England) haben die Zinssätze um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit 2008 angehoben und damit signalisiert, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen.  

Das Forexpaar AUSDUSD fiel heute um fast 2,5 % und testet derzeit die wichtige Unterst√ľtzung bei 0,6700, die in der Vergangenheit mehrmals die Verk√§ufer abwehren konnte. Quelle: xStation5 von XTB.

Auch an der Wall Street war ein starker Ausverkauf zu beobachten: Der Dow Jones fiel um 2,70 %, w√§hrend der S&P500 und der Nasdaq 2,80 % bzw. 3,3 % einb√ľ√üten und sich in der N√§he ihrer 5-Wochen-Tiefs bewegen. Neue Daten zeigten, dass die Einzelhandelsums√§tze und die Industrieproduktion im November st√§rker als erwartet zur√ľckgingen, was die Bef√ľrchtung sch√ľrt, dass die unabl√§ssigen Zinserh√∂hungen der Fed die Wirtschaft in eine Rezession st√ľrzen k√∂nnten.¬†

Netflix Inc. (NFLX.US) fiel um 8 %, nachdem bekannt wurde, dass das neue werbefinanzierte Abonnement nicht die von den Werbekunden versprochenen Zuschauerzahlen erreicht.

Die Tesla-Aktie (TSLA.US) konnte ihre anfänglichen Verluste ausgleichen und wird leicht oberhalb der Flatline gehandelt, nachdem Elon Musk weitere Aktien im Wert von 3,6 Mrd. USD verkauft hatte.

Der NATGAS-Preis sprang um 10 % auf √ľber 7 $/MMBtu, nachdem die Entnahme aus den Reserven gr√∂√üer als erwartet ausfiel, w√§hrend neue Daten zeigten, dass die Gaszufuhr zu den US-LNG-Terminals am Donnerstag auf 13 Mrd. Kubikmeter pro Tag anstieg, den h√∂chsten Wert seit Juni, was auf eine starke Auslandsnachfrage hindeutet.

Die √Ėlpreise fielen in einer volatilen Sitzung um 0,50 %, da hawkishe Zentralbanken und entt√§uschende chinesische Fabrikdaten die Nachfragesorgen noch verst√§rkten.

Die Edelmetalle fielen im Gleichschritt mit den globalen Aktien angesichts eines st√§rkeren Dollars. Gold fiel um √ľber 1,5 % und wird um $ 1778 pro Unze gehandelt, w√§hrend Silber auf $ 23,00 zur√ľckfiel.

Der Dollar-Index erholte sich von seinem 6-Wochen-Tief √ľber 104,50, da die Anleger sich sicheren Anlagen zuwandten. Die St√§rke des Dollars war auf breiter Front zu beobachten, wobei die ausgepr√§gteste Kaufaktivit√§t gegen√ľber risikosensiblen W√§hrungen wie dem australischen und neuseel√§ndischen Dollar zu verzeichnen war.¬†

Das GBPUSD-Paar fiel um √ľber 200 Punkte. Die hawkische EZB gab dem Euro gegen√ľber dem Dollar nur kurzzeitig Auftrieb. Das beliebteste W√§hrungspaar sprang auf ein neues Hoch bei 1,0738, um dann deutlich auf die wichtige Unterst√ľtzung bei 1,0600 zur√ľckzugehen. Derzeit sind USD und CHF die W√§hrungen mit der besten Performance, w√§hrend GBP und AUD am meisten zur√ľckliegen.

Auch die wichtigsten Kryptow√§hrungen verzeichneten angesichts der allgemeinen Risikoaversion einen R√ľckschlag. Bitcoin fiel um 3,0% unter die Marke von $17400, w√§hrend Ethereum fast 4,0% verlor und um die Marke von $1265 notiert.

***

***

