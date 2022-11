Das war der Handelstag, 29.11.22 🔴 US-Aktien dehnen Verluste aus, Öl schwankt heftig

Die europ√§ischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag mit gemischten Gef√ľhlen, da die Verluste im Technologie- und Verbrauchersektor die Gewinne der Bergbau- und √Ėlunternehmen √ľberschatteten. Der DAX fiel um 0,19%, w√§hrend der CAC40 nach positiven Inflationsdaten um 0,06% zulegte.

Vorläufige Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland zeigten, dass die Verbraucherpreise stärker als erwartet sanken, während sich die wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone zum ersten Mal seit Februar verbesserte.

Der britische FTSE100 stieg um 0,51%, da der exportorientierte Index den steigenden Rohstoffpreisen folgte, w√§hrend Chinas nationale Gesundheitsbeh√∂rde erkl√§rte, dass sie die Impfungen unter den Senioren verst√§rken und strenge Beschr√§nkungen vermeiden wolle, was Spekulationen n√§hrte, dass Peking dem Druck f√ľr eine "Wieder√∂ffnung" (des √∂ffentlichen Lebens)¬†nachgeben w√ľrde.

Der Dow Jones notiert am Dienstag 0,20 % niedriger, w√§hrend der S&P 500 und der Nasdaq um 0,4 % bzw. 7 % nachgeben, da die Anleger die j√ľngsten aggressiven √Ąu√üerungen mehrerer FED-Mitglieder wie Bullard, Williams und Brainard verdauen m√ľssen.

Der Index des US Conference Board fiel im November zum zweiten Mal in Folge und lag mit 100,2 Punkten leicht √ľber den Markterwartungen von 100,0 Punkten (Vormonat 102,5).

Der √Ėlpreis erlebt eine weitere volatile Sitzung. Der Preis prallte am Nachmittag von der wichtigen Widerstandszone um die 80,00 $-Marke ab, nachdem Reuters-Quellen enth√ľllten, dass die OPEC+ wahrscheinlich an ihrer derzeitigen Politik festhalten wird, zwei Quellen zufolge k√∂nnte die Gruppe jedoch eine weitere K√ľrzung der √Ėlf√∂rdermenge in Betracht ziehen.¬†

Den K√§ufern gelang es jedoch, einen Gro√üteil der Verluste im weiteren Verlauf der Sitzung wieder auszugleichen, da Norwegen die Vergabe neuer √Ėl- und Gasexplorationslizenzen bis 2025 verschob. Die Einigung √ľber den Haushalt widerspricht den Versprechungen Oslos, Europa durch die Energiekrise zu helfen, so Zeitung FT Financial Times.

Die Preise f√ľr Edelmetalle stiegen im Laufe des heutigen Tages angesichts eines leicht schw√§cheren Dollars und eines Anstiegs der Treasury-Renditen. Gold sprang √ľber die Marke von 1750 $, w√§hrend Silber den Widerstand bei 21,40 $ testete.¬†

Der Dollar-Index stieg wieder √ľber 106,70 und machte damit einen Gro√üteil der anf√§nglichen Verluste wieder wett. Dennoch wird erwartet, dass die Fed das Tempo der Straffung im n√§chsten Monat auf 50 Basispunkte verlangsamen wird, nachdem sie viermal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte erh√∂ht hat. Die Anleger blicken auch auf eine Reihe von US-Wirtschaftsberichten in dieser Woche, sowie auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Mittwoch und den NFP-Bericht am Freitag.

USDCAD stieg um mehr als 1,0%, nachdem die j√ľngsten Daten zeigten, dass die kanadische Wirtschaft im dritten Quartal um annualisierte 2,9% wuchs, was die Erwartungen von bescheidenen 1,5% √ľbertraf, aber immer noch das schw√§chste Ergebnis seit dem zweiten Quartal 2021 darstellt.¬†

Auf dem Kryptow√§hrungsmarkt herrscht eine positive Stimmung vor, da Bitcoin die Marke von $16400 erreicht hat, w√§hrend Ethereum den wichtigen Widerstand bei $1200 √ľberwunden hat.¬†

Die USDCAD-Paarung stieg im Laufe des heutigen Handelstages stark an und durchbrach den wichtigen horizontalen Widerstand bei 1,3542. Derzeit k√§mpfen die K√§ufer darum, die Abw√§rtstrendlinie zu √ľberwinden. Gelingt ihnen dies, wird der Weg in Richtung der 1,3800-Zone frei. Andernfalls k√∂nnte ein weiterer Abw√§rtsimpuls in Richtung der oben erw√§hnten 1,3542 eingeleitet werden.

Quelle: xStation5 von XTB.

