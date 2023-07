DAX 40 Ausblick: Fed liefert wie erwartet - EZB im Blick

Im Kampf gegen die Inflation hält die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weiter an ihrer restriktiven Strategie fest. Wie erwartet hob der Währungshüter am späten Mittwochabend den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent an und damit auf das höchste Niveau seit 2001.

Nach einer Pause im Zinszyklus steigen die Zinsen damit das elfte Mal an.

Fed hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 2001 an

Fed-Chef Jerome Powell hatte im Juni noch signalisiert, dass zu Bekämpfung der Teuerung in diesem Jahr noch bis zu zwei Anhebungen anstehen würden. Sinkende Energiepreise hatten im Juni dafür gesorgt, dass der Inflationsdruck um einen ganzen Prozentpunkt auf 3,0 Prozent zurückging und damit auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren.

Somit könnte sich die Fed auf der kommenden September-Sitzung alle Optionen offenhalten und damit auf Sicht fahren.