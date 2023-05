DAX 40 Wochenausblick: US-Schuldenstreit und NFPs im Blick

Dass Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy eine Einigung im US-Schuldenstreit und damit voraussichtlich einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft abgewendet haben, lässt Anleger dies- und jenseits des Atlantiks aufhorchen. Von zentraler Bedeutung dürften in dieser Woche neben dem US-Schuldenstreit neue Inflationsdaten und die US-Arbeitsmarktdaten sein.

Zu Wochenbeginn notiert das Frankfurter Börsenbarometer wieder über der psychologischen 16.000er-Marke, was einem Plus von rund 0,21 Prozent entspricht.

Finale Einigung in Sichtweite – US-Kongress muss noch zustimmen

Ein Durchbruch im US-Schuldenstreit hat Anleger rund um den Globus aufatmen lassen. Biden und der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus hätten eine vorläufige Einigung erreicht, hieß es. „Die Einigung stellt einen Kompromiss dar, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will“, hieß es.

Vonnöten bleibt jedoch die finale Zustimmung durch den Kongress. Sollte der große Wurf ausbleiben, könnte den USA ab dem 5. Juni das Geld ausgehen.