DE30: Europäische Aktienmärkte legen zum Wochenauftakt zu

Die erste Handelssitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt höhere Werte für die Aktienindizes. Der Markt konzentriert sich auf die Ergebnisse der US-Unternehmen und neue fiskalische Updates im Vereinigten Königreich.

Am Swap-Markt wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 89% für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im Oktober eingepreist. Quelle: Bloomberg

DE30 im D1-Chart. Die deutschen Standardwerte werden heute höher gehandelt und haben Mühe, sich über der 12.500-Punkte-Marke zu halten. Quelle: xStation 5

Die Sitzung am Montag bringt höhere Bewertungen für die meisten Wirtschaftssektoren. Quelle: Bloomberg

Nachrichten:

Die Aktienbewertungen der Lufthansa (LHA.DE) stehen heute aufgrund der Situation ihrer Tochtergesellschaft Eurowings, deren Piloten heute einen dreitägigen Streik begonnen haben, unter Druck. Die Aktien des Unternehmens versuchen jedoch, den Ereignissen zu trotzen und legen um fast 0,6% zu.

Die Aktien von Drägerwerk (DRW3.DE) verlieren nach den düsteren Kommentaren des Unternehmens fast 7%. Anhaltende Lieferkettenprobleme und hohe Materialbeschaffungskosten belasten Drägerwerk, und nach einem schwachen Quartal kann das Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr nicht aufrechterhalten.

Empfehlungen von Banken:

Die Porsche AG (P911.DE) erhält von RBC ein "Sector Perform"-Rating; Kursziel 88 Euro.

Veränderungen in den Beständen der Institutionen an einzelnen Unternehmen des DE30 (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Größte prozentuale Veränderungen der im DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien des DE30. Quelle: Bloomberg

