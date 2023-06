Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Micron, Nike, NVIDIA, Salesforce, BlackBerry und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA Virgin Galactic Tesla C3.ai Apple Micron Technology BlackBerry Visa Carvana Advanced Micro Devices

Apple steigt um 0,2 % und könnte die Bewertung von 3 Billionen $ erreichen, nachdem das Unternehmen gestern ein weiteres Allzeithoch erreicht hat. Der iPhone-Hersteller muss über 190,73 $ schließen, um das erste börsennotierte Unternehmen zu werden, das die schwer fassbare Bewertung erreicht. Dan Ives von Wedbush sagte, dass seiner Meinung nach die faire Bewertung von Apple bis zum Geschäftsjahr 2025 bei 3,5 Billionen Dollar liegen könnte, "mit einem Bullenfall von 4 Billionen Dollar". Die Wachstumsaussichten des Unternehmens, die durch künstliche Intelligenz, die Verlagerung auf Dienstleistungen und neue Hardware untermauert werden, haben die Anleger im Jahr 2023 angezogen.

NVIDIA verliert 0,8 % und versucht, den gestern verlorenen Boden wieder gutzumachen, als die Chiphersteller aufgrund von Berichten abrutschten, dass die US-Regierung plant, ihr Exportverbot für fortschrittliche Halbleiter nach China auszuweiten und damit einen bedeutenden Teil der Einnahmen der Branche zu gefährden. NVIDIA hat weniger leistungsfähige Chips für China entwickelt, seit es aufgefordert wurde, seine fortschrittlichsten Produkte nicht mehr zu exportieren, aber es wird angenommen, dass die Regierung jetzt Pläne ausarbeitet, um unter anderem dieses Schlupfloch zu schließen. Die Finanzchefin von NVIDIA, Colette Kress, sagte, man erwarte keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen, warnte aber davor, dass dies zu einem dauerhaften Verlust von Möglichkeiten für die US-Industrie führen könnte, auf einem der größten Märkte der Welt konkurrenzfähig und führend zu sein, und dass dies Auswirkungen auf unser zukünftiges Geschäft und unsere Finanzergebnisse haben könnte". Die meisten Analysten sind der Meinung, dass dies zwar zu einem kurzfristigen Rückschlag führen könnte, aber den Ausblick für KI nicht trüben sollte.

Derweil warnte der Speicherchiphersteller Micron Technology, dass die Entscheidung Chinas, dem Unternehmen die Lieferung von Chips für wichtige Projekte zu untersagen, "einen erheblichen Gegenwind darstellt, der unsere Aussichten beeinträchtigt und unsere Erholung verlangsamt". Die Aktie verliert heute 4,0 %, obwohl der Ausblick für das vierte Quartal knapp über den Schätzungen lag und CEO Sanjay Mahrotra erklärte, das Unternehmen habe das Schlimmste hinter sich. Wir glauben, dass die Speicherindustrie die Talsohle bei den Einnahmen durchschritten hat, und wir erwarten, dass sich die Margen verbessern werden, da das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Industrie allmählich wiederhergestellt wird", sagte er. Piper Sandler stufte die Aktie heute Morgen auf Neutral hoch, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Probleme bei den Lagerbeständen verringern. Morgan Stanley, die mit einer Untergewichtung pessimistischer bleiben, sagten, dass es vorsichtige Kommentare gebe und dass "die meisten Grundsätze der Hausse nicht erfüllt sind und dem Unternehmen KI-Produkte fehlen, um von dem einen starken Endmarkt zu profitieren".

Microsoft gibt um 0,5% nach, während Activision Blizzard 0,3% verliert. Die Chefs beider Unternehmen sagten gestern vor Gericht aus, um ihre 69 Milliarden Dollar schwere Fusion gegen die Bemühungen der Federal Trade Commission zu verteidigen, die den Deal aus Wettbewerbsgründen verhindern will. Microsoft-CEO Satya Nadella bekräftigte, dass die beliebte Call of Duty-Reihe auch weiterhin auf Sonys PlayStation-Konsole erhältlich sein wird, und argumentierte, dass eine Exklusivvermarktung für die Xbox "strategisch nicht sinnvoll" wäre. Microsoft ist bestrebt, das Geschäft bis zum 18. Juli abzuschließen. Wird diese Frist nicht eingehalten, droht das Geschäft zu platzen und eine Strafe in Höhe von 3 Mrd. Dollar, doch die Federal Trade Commission argumentiert, dass das Geschäft nicht abgeschlossen werden sollte, bevor im August ein umfassenderes Verfahren beginnt.

Salesforce notiert heute geringfügig niedriger, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, in den nächsten fünf Jahren 4 Mrd. USD in seine britische Niederlassung zu investieren, um von der wachsenden Nachfrage von Unternehmen zu profitieren, die ihr Geschäft digital transformieren und KI einsetzen wollen. Dieses Budget baut auf dem vorherigen Fünfjahresplan aus dem Jahr 2018 auf, der Investitionen in Höhe von 2,5 Mrd. USD in Großbritannien vorsieht.

Tesla notiert heute kaum verändert, während die Marktteilnehmer vor den Ergebnissen des Elektroautoherstellers im nächsten Monat optimistischer werden. Einem Bericht von Driven.io zufolge hat Tesla fast alle in Australien zum Verkauf stehenden Fahrzeuge ausverkauft und landesweit sind weniger als 20 verfügbar. Dies deutet darauf hin, dass die Entscheidung, die Preise zu senken und kostenloses Aufladen anzubieten, dazu beigetragen hat, die Lagerbestände zu verringern. Dies geschieht, nachdem Analysten die Möglichkeit hervorgehoben haben, dass die Tesla-Verkäufe in China im zweiten Quartal ebenfalls einen neuen Rekord erreichen könnten, was ein wichtiger Impuls wäre, um die Begeisterung für Tesla-Aktien aufrechtzuerhalten.

Nike steigt um 0,1 % im Vorfeld der heute nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Die Nachfrage nach Premium-Athleisure-Bekleidung ist in einer für den Einzelhandel schwierigen Zeit stark geblieben, obwohl Nike damit zu kämpfen hatte, seinen Gewinn in einem inflationären Umfeld zu schützen. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf profitables Wachstum, aber die Märkte bleiben für das vierte Quartal skeptisch und prognostizieren einen weiteren Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie. Ein Großteil der Aufmerksamkeit wird auf den Aussichten für das neue Geschäftsjahr liegen, wenn die Märkte hoffen, dass Nike wieder auf den richtigen Weg zurückkehren kann - obwohl Chinas Erholung und Rezessionsrisiken dies gefährden.

BlackBerry steigt um 8,0 % und erreicht ein Neunmonatshoch, da sich die Anleger über die Aussicht freuen, dass das Unternehmen in zwei eigenständige Geschäftsbereiche aufgeteilt werden könnte. Der Umsatz stieg im letzten Quartal auf 373 Mio. USD von nur 168 Mio. USD im Vorjahr, da die Abrechnungen zunahmen und die Pipeline voranschritt, während das bereinigte EPS von 0,06 USD im Vergleich zu dem von den Analysten erwarteten Verlust von 0,05 USD erfreulich war. Die Ergebnisse wurden durch den Verkauf seines Patentportfolios begünstigt, der den ansonsten enttäuschenden Ergebnissen einen dringend benötigten Schub verlieh. CEO John Chen, der eine strategische Überprüfung des Unternehmens anführt, sagte, dass der Vorstand die Frage gestellt hat, ob es alternative Möglichkeiten gibt, den Wert für die Aktionäre zu steigern, einschließlich einer Trennung der Bereiche Cybersicherheit und IoT.

