Konjunkturdaten belasten die Wall Street: Aktuelle Analysen für DAX, Nasdaq, Anleihen, Bitcoin & Aktien

Die Wall Street hat eine sehr volatile hinter sich und womöglich noch einen ebensolchen Wochenabschluss. Denn wir hatten unter der Woche wichtige Zahlen auf der Agenda. Dienstags die Verbraucherpreise und Donnerstags die Erzeugerpreise - um nur einige Daten zu nennen. Diese gaben einen Einblick, wie effektiv die Zinsstrategie der US-Notenbank in Bezug auf die Inflation und en USA ist. Beide Daten waren unter den Erwartungen, zeigten also einen weiteren Inflationsabschwung, der aber an Fahrt nachlässt.

Entsprechend volatil waren die Marktreaktionen, die die US-Notenbank nun weiterhin die Zinsen anheben muss, will sie das Inflationsziel noch in diesem Jahr erreichen. Vielleicht weicht sie aber von diesem Ziel auch ab und stagniert mit den Zinsen, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden?

Als Erstes blickten wir auf den Deutschen Leitindex, der sich heute von den Tagestiefs deutlich erholte aber unter der Woche nicht schaffte, die Vorwochenhochs zu übertreffen. Es fehlte an der Oberseite für einen Ausbruch genau 20 Punkte und heute an der Unterseite rund 50. Interessant ist die Einordnung im Vergleich zur Bewegung am Anleihemarkt. Roland Jegen hat dazu den DAX und den Bund Future einmal als Diagramm kombiniert.

Danach blicken wir auf die großen Indizes an der Wall Street und deren Bewegungen, insbesondere beim Nasdaq 100 und dem marktbreiten S&P500. Hier blieben die Indizes eine klare Richtung schuldig und blieben mehrheitlich in der Bandbreite der Vorwoche. Direkt zum Videodreh wurden noch die Import- und Exportpreise aus den USA veröffentlicht. Sie haben jedoch wenig Auswirkungen auf das Kursgeschehen.

Desweiteren werfen wir in dieser Woche einen Blick auf den Bitcoin, der kurzzeitig die runde Marke von 25.000 antesten konnte und damit ein Mehrmonatshoch markierte.

Aus aktuellem Anlass widmeten wir uns in den Aktienanalysen den Werten, die in dieser Woche mit Quartalszahlen neue Impulse setzten.

Hier fiel vorm Vorabend zunächst die Applied Materials auf, welche zwar bei den aktuellen Zahlen überzeugte, aber im Ausblick doch ein wenige Unsicherheit transportierte. Genau dies reflektiert der Aktienkurs nachbörslich.

Im gleichen Fahrwasser schaffte eine Shopify und auch eine Roku, die wir uns im Anschluss ansahen. Weitere Aktien aus dieser Woche waren DoorDash, Airbnb, Cisco Systems und ganz frisch mit Zahlen von heute die John Deere.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!





