Marktkommentar: Big-Tech-Zahlen beflügeln US-Börsen

Nasdaq testet Hochs vom Juni. Trendwende oder neue Verkaufswelle?

Der Tech-Index aus den USA hat innerhalb von zwei Tagen rund 6% an Wert gewonnen und gestern kurz vor Ende der Handelssitzung das Hoch vom Juni getestet. Ein Bruch auf Wochenbasis könnte den Abwärtstrend beenden. Die Finanzergebnisse von Amazon und Apple stützten gestern nachbörslich eine weitere Rally, ebenso wie die Ansicht, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen wird. Die BIP-Daten aus den USA hatten am Nachmittag eine technische Rezession signalisiert, da das BIP erneut gesunken ist - die Wirtschaft schrumpfte hochgerechnet aufs Jahr um 0,9%, nach einem Rückgang um 1,6% in den ersten drei Monaten des Jahres.

EURUSD steigt am Freitag und kehrt über die 1,02er-Marke zurück. Das Paar steuert auf das 38,2%-Retracement des Ende Mai gestarteten Abwärtsimpulses zu, das in der vergangenen Woche mehrfach eine stärkere Erholung verhindert hat. Ein Bruch könnte einen weiteren Anstieg rechtfertigen, um das 50%-Retracement bei 1,0370 zu erreichen. Übergeordnet behalten die Bären jedoch ihren Vorteil, sodass das Thema Parität nicht vom Tisch ist. Am heutigen Vormittag testen die Bullen das Tageshoch vom Dienstag, an dem sich entscheiden könnte, ob der Verkaufsdruck bald wieder zunimmt oder ein kurzfristiger Richtungswechsel bevorsteht.

Der DE30 verringert am Freitag den Abstand zu dem wichtigen Widerstand bei 13.419 Punkten, an dem die Bullen in der Vorwoche gescheitert sind. Ein zweiter Test scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Sollte der deutsche Leitindex über diese Hürde nachhaltig per Wochenschlusskurs ausbrechen, müssten zahlreiche Verkäufer ihre Short-Positionen liquidieren. Andererseits könnten kurzfristige Breakout-Trader aktiv werden, was das Potenzial einer dynamischen Bewegung mit sich bringt. Die heutige Reaktion auf den Widerstand oder in der Nähe dieses Bereichs ist daher für den nächsten Impuls von großer Bedeutung.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.