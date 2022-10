Morgenticker (07.10.2022)

- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag auf einem niedrigeren Niveau, während die Anleger den NFP-Bericht abwarten, um neue Anhaltspunkte für die weitere Straffung der Fed zu erhalten. Der S&P 500 fiel um 1,02%, der Dow Jones gab um 1,15% nach und der Nasdaq verlor 0,68%. Der Russell 2000 fiel um 0,60%.

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden ebenfalls schwächer gehandelt. Der Nikkei fiel um 0,80%, der S&P/ASX 200 handelte 0,58% niedriger, während der Kospi 0,30% verlor. Die Märkte in China waren feiertagsbedingt geschlossen.

- Die DE30-Futures deuten auf eine flache oder leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin.

- Fed-Chefin Mester sagte, dass sich die US-Notenbank im Moment auf die Senkung der Inflation und nicht auf die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentrieren müsse. Ihrer Meinung nach wird die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2023 überhaupt nicht senken.

- Fed-Chef Waller glaubt, dass die Chancen auf eine weiche Landung umso geringer sind, je aggressiver die Fed vorgehen muss

- Japans Premierminister Kishida sagte, die jüngsten starken, einseitigen Yen-Bewegungen seien unerwünscht, und die Regierung könne bei spekulativen Devisenbewegungen nicht die Augen verschließen

- Die RBA ist der Ansicht, dass die Risiken für die Finanzstabilität aufgrund der strafferen Geldpolitik , der geopolitischen Spannungen, des höheren US-Dollars und der steigenden Energiepreise weltweit zugenommen haben

- WSJ bringen US-Gesetzgeber Gesetzesentwürfe ein, die darauf abzielen, das OPEC-Kartell aufzulösen, es vor der WTO anzuklagen oder sogar Vermögenswerte seiner Mitglieder in den USA zu beschlagnahmen

- Goldman Sachs erhöht seine Prognose für den Ölpreis der Sorte Brent für 2022 von 99 auf 104 US-Dollar pro Barrel und für 2023 von 108 auf 110 US-Dollar pro Barrel

- Binance, die größte Krypto-Börse, wurde Opfer eines "Exploits", versichert aber, dass die Kundengelder sicher sind.

- Kryptowährungen werden leicht höher gehandelt. Bitcoin stieg um 0,2 %, Ethereum legte um 0,4 % zu.

- Energierohstoffe gaben nach, Brent wurde niedriger bei 93,15 $ pro Barrel gehandelt

-Auf dem Edelmetallmarkt herrscht eine gemischte Stimmung vor. Gold fiel um 0,1%, während Silber um 0,8% zulegte

- JPY und CH sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am meisten nachgeben

Der OIL.WTI-Preis konnte sich über der wichtigen Unterstützungszone um $87,60 halten, die durch die obere Grenze der lokalen 1:1-Struktur, die Abwärtstrendlinie und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der im Dezember 2021 gestarteten Aufwärtswelle gekennzeichnet ist. Solange sich der Kurs über diesem Niveau befindet, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstands bei 92,75 $ beschleunigen.Quelle: xStation5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.