Ölpreis fällt um 2% trotz der Wiedereröffnung in China

Die Ölpreise bleiben heute unter Druck, obwohl China eine erhebliche Lockerung der Covid-Beschränkungen angekündigt hat. Obwohl die Aufhebung der Bewegungs- und Reisebeschränkungen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sicherlich positiv für die Ölpreise ist, da sie auf eine Erholung der Nachfrage in China hindeutet, konnten die Ölpreise heute nicht zulegen. Brent und WTI werden heute um mehr als 2% niedriger gehandelt, wobei WTI nun mehr als 12% unter seinem letzten lokalen Höchststand vom 1. Dezember 2022 notiert. Der Preisrückgang ist der deutlichste Beweis dafür, wie stark die Rezessionsängste an den Märkten sind. Positive Nachrichten für die Ölpreise, wie die Wiedereröffnung Chinas, die Preisobergrenze der G7-Staaten oder die Pläne Russlands, eine Preisuntergrenze für internationale Ölverkäufe festzulegen, werden von den Händlern ignoriert, da die Besorgnis über den Zustand der Weltwirtschaft jetzt der Hauptantrieb für die Ölpreise ist.

Ein Blick auf Brent (OIL) im Tageschart zeigt, dass der Preis heute seinen jüngsten Rückgang fortgesetzt hat und auf den niedrigsten Stand seit der Jahreswende 2021/ 2022 gefallen ist. Es ist anzumerken, dass sich der Ölmarkt nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und dem Inkrafttreten der westlichen Sanktionen verknappt hat, aber die Preise liegen jetzt über 20% niedriger als zu Beginn der Invasion. Die nächste zu beachtende Unterstützungszone befindet sich im Bereich unter 76 Dollar pro Barrel.

Quelle: xStation 5

