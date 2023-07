Tops und Flops 2023. Halbjahresergebnisse und Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien (u.a. NVIDIA, META, APPLE, TESLA)

Die neue Handelswoche startete erneut positiv und kann im DAX die Rallye der letzten Woche, die sicherlich auch vom Quartalseffekt beeinflusst wurde, ganz ruhig fortsetzen. Im Bereich von 16.200 Punkten kann es jedoch zu einem Konsolidierungsbedarf kommen.

Immerhin fehlen in den kommenden Tagen einige Marktteilnehmer:innen, da an der Wall Street mit dem Feiertag zum Unabhängigkeitstag ein ruhiger Wochenstart erwartet wird. Die Woche geht jedoch in der zweiten Hälfte mit dem FOMC Protokoll und dem US-Arbeitsmarktbericht in eine spannende Phase über.

Darüber sprechen wir zum Wochenauftakt vor dem Hintergrund der aktuellen Chartanalyse von DAX, Nasdaq, Dow Jones und dem Euro-Dollar, der vor allem nach den schwachen Inflationsdaten aus Deutschland weiterhin in seiner Range ab dem Jahresstart pendelt.

Aus dem Rohstoffsektor wählten wir den Goldpreis aus, der sich um die 1.900 US-Dollar in der Kasse zu festigen scheint. Kann daraus ein neuer Anlauf zu den Allzeithochs abgeleitet werden? Roland Jegen zeigt dazu alle relevanten Unterstützungen und Widerstände auf.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis des ersten Halbjahres schwenken wir heute den Blick etwas weiter.

Hervorzuheben sind mit Tesla, Meta Platforms und NVIDIA gleich drei große Tech-Werte, die eine Kursverdopplung im ersten Halbjahr erzielten. Hier stehen Apple, Microsoft oder Salesforce aus dem Dow Jones etwas "hinten an", was aber durch die Marktkapitalisierung deutlich wettgemacht wurde.

Auf alle Werte gehen wir im Detail ein, zeigen das Chartbild auf und haben aktuelle News parat. So erreichte Apple in der Vorwoche als erstes Wall Street Unternehmen die Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar.

Tesla vermeldete am Wochenende einen neuen Auslieferungsrekord aus dem zweiten Quartal und bleibt damit auf Erfolgskurs. Und auch NVIDIA freut sich über weitere Kursziele seitens der Analysten, die trotz des Kursanstiegs weiteres Potenzial sehen.

In diesem interaktiven Webinar griffen wir im Anschluss auch noch Fragen auf.



Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!





