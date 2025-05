NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag freundlich

Kurs der NVIDIA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 113,77 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 113,77 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 115,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8.535.029 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 83,20 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 36,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 416,88 USD an.

Am 26.02.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,10 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 27.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von NVIDIA.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

KI-Riese NVIDIA-Aktie stark gefragt: Das trieb den Anteilsschein am Donnerstag an

Super Micro Computer-Aktie bricht nach vorläufigen Zahlen ein

NASDAQ-Rückgang belastet besonders KI-Aktien wie NVIDIA, Super Micro & Co.