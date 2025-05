NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 133,47 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 133,47 USD abwärts. Bei 132,75 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 134,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.788.852 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 153,13 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 416,25 USD.

NVIDIA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 39,33 Mrd. USD gegenüber 22,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte NVIDIA am 28.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 27.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: So hat die Deutsche Bank im 1. Quartal 2025 investiert

NVIDIA-Aktie letztlich etwas höher: Konzern präsentiert KI-Offensive und prüft Einstieg bei PsiQuantum

NVIDIA-Aktie im Blick: Das steckt hinter der Preiserhöhung für Grafikkarten