Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

NASDAQ 100-Entwicklung

So performte der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,60 Prozent auf 20.102,61 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent höher bei 19.986,61 Punkten in den Handel, nach 19.786,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19.936,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.176,60 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19.581,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.478,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17.541,54 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4,16 Prozent abwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22.222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 16,17 Prozent auf 81,62 USD), AppLovin A (+ 10,05 Prozent auf 307,58 USD), Palantir (+ 6,95 Prozent auf 124,28 USD), Arm (+ 6,82 Prozent auf 123,27 USD) und ON Semiconductor (+ 5,83 Prozent auf 41,91 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Atlassian (-8,99 Prozent auf 208,48 USD), Apple (-3,74 Prozent auf 205,35 USD), Datadog A (-1,24 Prozent auf 105,00 USD), Amgen (-0,90 Prozent auf 281,22 USD) und MercadoLibre (-0,60 Prozent auf 2.280,69 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43.238.134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

