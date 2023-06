💲 USD wertet vor NFP-Daten ab

Der NFP-Bericht f√ľr Mai ist die wichtigste makro√∂konomische Ver√∂ffentlichung des Tages. Die US-Arbeitsmarktdaten, die heute um 14:30 Uhr ver√∂ffentlicht werden, sollen einen Anstieg der US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftlichen Besch√§ftigung um 190.000 zeigen. Der gestern ver√∂ffentlichte ADP-Besch√§ftigungsbericht deutete auf einen massiven Anstieg von 278.000 Arbeitspl√§tzen in den USA hin. Zu beachten ist, dass die Bandbreite der Sch√§tzungen von 78 von Bloomberg befragten √Ėkonomen zwischen 100.000 und 252.000 liegt, was bedeutet, dass keiner von ihnen erwartet, dass der NFP-Bericht so stark ausf√§llt wie der ADP-Bericht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass auch nicht erwartet wurde, dass der ADP-Bericht so stark ausf√§llt, da die Sch√§tzungen der √Ėkonomen zwischen 125.000 und 250.000 lagen.

Was die anderen Datenpunkte im NFP-Bericht betrifft, erwartet der Markt, dass das Lohnwachstum im Mai mit 4,4% gegen√ľber dem Vorjahr unver√§ndert bleibt und dass die Arbeitslosenquote von 3,4% auf 3,5% steigt. Obwohl die Arbeitsmarktdaten f√ľr die Fed eine der Schl√ľsselberichte bei der Entscheidung √ľber die Geldpolitik sind, k√∂nnte der heutige Bericht nicht so viel Einfluss haben. Fed-Mitglieder, die zu Beginn dieser Woche sprachen, deuteten stark darauf hin, dass keine √Ąnderung des Zinsniveaus die bevorzugte Option f√ľr das Juni-Treffen (13.-14. Juni 2023) ist und ein "√úberspringen" es der Fed erm√∂glichen w√ľrde, eingehende Daten besser zu bewerten sowie die Auswirkungen der bereits erfolgten Zinserh√∂hungen.

14:30 Uhr - USA, NFP-Bericht f√ľr Mai

Nicht-landwirtschaftliche Beschäftigung. Erwartet: 190.000. Vorher: 253.000 (ADP: 278.000)

Private Beschäftigung. Erwartet: 165.000. Vorher: 230.000

Lohnwachstum. Erwartet: 4,4% im Jahresvergleich. Vorher: 4,4%

Arbeitslosenquote. Erwartet: 3,5%. Vorher: 3,4%

Der US-Dollar ist rund zwei Stunden vor der Ver√∂ffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten die schw√§chste G10-W√§hrung. Dies ist auf eine dovishe Wende in den Reden von Fed-Mitgliedern zu Beginn dieser Woche zur√ľckzuf√ľhren. Wenn wir uns den USDJPY im D1-Chart ansehen, k√∂nnen wir feststellen, dass das W√§hrungspaar in den letzten Tagen einen erheblichen R√ľckgang verzeichnet hat, von einem Hoch von fast 141,00 auf unter 139,00. Die Fortsetzung des Abw√§rtstrends ist jedoch fraglich, da das W√§hrungspaar einen mittelfristigen Unterst√ľtzungsbereich im Bereich von 137,80 erreicht.

USDJPY im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der  Testsieger  bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB √úber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

√úberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.