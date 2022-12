USDJPY zieht sich vom SMA200 zurück

USDJPY zog sich von seinem Widerstand bei 137,50 zurück, der mit dem SMA200 (rote Linie) zusammenfällt, obwohl der Gouverneur der Bank of Japan, Kuroda, die Möglichkeit eines Kurswechsels mit den Worten beiseite schob, dass "die BoJ bestrebt ist, ihr Inflationsziel von 2% in Verbindung mit einem Lohnwachstum nachhaltig und stabil zu erreichen”. Er fügte hinzu: “Wir sind der Ansicht, dass dies wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.” Analysten, die den Entscheidungsträgern nahe stehen, vermuten jedoch, dass die BoJ ihre Obergrenze für 10-jährige Anleihen bereits im nächsten Jahr aufgeben könnte, da die Aussichten, dass die Inflation und die Löhne die Erwartungen übertreffen, zunehmen, wie Reuters berichtet. In der Zwischenzeit schwächelte der Dollar am Dienstag, obwohl die jüngsten US-Daten auf eine robuste Wirtschaft hinwiesen und die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik untermauerten.

Der US-Dollar wertete gestern nach den positiven ISM-Daten auf, doch heute verlor die Aufwärtsbewegung an Kraft. Quelle: xStation 5

USDJPY - Solange das Paar unter dem SMA200 (rote Linie) bleibt, könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 133,00 erfolgen, die durch das 38,2%-Retracement der im Januar 2021 gestarteten Aufwärtswelle markiert wird. Gelingt es den Käufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen und über den oben genannten Widerstand auszubrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des lokalen Widerstands bei 140,35 fortsetzen. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.