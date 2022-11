Was heute vom FOMC zu erwarten ist❓

Die Zentralbanken waren in den vergangenen Wochen zweifellos das bestimmende Thema an den Börsen. Die Anleger fragen sich nun, ob sich die Märkte nach der Welle von Zinserhöhungen rund um den Globus dem so genannten Pivot nähern. Wird also Tempo aus dieser raschen Straffung der Geldpolitik genommen, und kommt es zu einer Wende in der Rhetorik der Zentralbanker? Heute blickt man auf die Antworten auf die Fed. Der Offenmarktausschuss (FOMC) wird um 19:00 Uhr über die Zinssätze in den USA entscheiden. Und diese Entscheidung sowie die Kommentare dieser Veranstaltung werden die Marktstimmung in den nächsten Wochen bestimmen. Schauen wir uns die wichtigsten Punkte an, um uns besser auf die Veranstaltung vorzubereiten.

FOMC wird Zinsen erhöhen

Auf der heutigen Sitzung gilt eine Zinserhöhung als mehr als sicher. Der Markt geht derzeit von einer Anhebung um 75 Basispunkte aus. Diese Erwartung scheint auch durch Swaps bestätigt zu werden, die eine nahezu 100-prozentige Chance für eine Anhebung um 75 Basispunkte anzeigen. Was bedeutet dies? Der Markt ist auf ein entschlossenes Handeln der Fed eingestellt. Die Wahrscheinlichkeit einer plötzlichen Trendwende ist gering.

Konsens der Analysten. Quelle: Bloomberg

Aktuelle Bewertung der zukünftigen Entwicklung der Zinssätze in den USA. Quelle: Bloomberg

Die Akteure am Markt scheinen davon überzeugt zu sein, dass eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bereits vollständig eingepreist ist. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, die Anleger vor allem den Ausführungen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz um 19:30 Uhr widmen werden. Analysten gehen davon aus, dass die heutige mögliche Zinserhöhung um 75 Basispunkte die letzte dieser Größenordnung sein wird. Bei der Interpretation der heutigen Entscheidung wird es daher vor allem darum gehen, ob – und welche – Hinweise es auf die FOMC-Sitzung im Dezember geben wird. Sollte Powell andeuten, das Tempo der Zinserhöhungen drosseln zu wollen, könnte das Spekulationen auslösen, ob das Zinsziel (Endsatz) möglicherweise niedriger angesetzt wird.

Wie wird der Markt reagieren?

Indikator für die Marktreaktionen ist in der Regel die Entwicklung des S&P 500 eine Stunde nach der Entscheidung. Der Index scheint zu bestätigen, dass die Äußerungen von Powell für den Markt am wichtigsten sind.

Quelle: Bloomberg

Ein Blick auf die Märkte vor der Entscheidung

Die Futures auf den US500 verbuchen heute Morgen moderate Gewinne. Anleger versuchen, die gestrigen Kursverluste wieder wettzumachen. Bei den 10-jährigen US-Renditen ist ein leichter Anstieg zu beobachten. Der ist derzeit allerdings noch zu gering, um einen eindeutigen Trend anzuzeigen. Nicht zu vergessen ist, dass in den USA nächste Woche Zwischenwahlen stattfinden. Der US500 hat im Monat der US-Zwischenwahlen, statistisch gesehen, immer zugelegt. Bleibt die US-Notenbank jedoch bei ihrer derzeitigen Rhetorik und hält an der weiteren Reduzierung der Bilanzsumme unverändert fest, ließe sich die aktuelle Erholung nur als weitere, kurzfristige Korrektur des Haupttrends am Markt handelt, und der weist abwärts. Quelle: xStation 5



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.