Wochenausblick – Mit großen Sprüngen Richtung Ende der Quartalssaison

Nachdem die meisten US-amerikanischen Unternehmen Ihre Quartalszahlen bereits letzten Monat vorgelegt haben, ziehen in der vorletzten Augustwoche noch weitere Unternehmen nach. Die konjunkturelle Seite wird uns die nächste Woche zumindest von der Fülle her nicht enttäuschen. Lehen Sie sich zurück und genießen Sie den Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse der nächsten Woche.



Montag

Am Montagmorgen um 3 Uhr deutscher Zeit wird die Zentralbank der Volksrepublik China voraussichtlich mit einem neuen Zinsentscheid in die Woche starten. Schon in der vergangenen Woche erreichten uns immer mehr konjunkturelle Daten die auf eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums der Volksrepublik hindeuteten, wie zum Beispiel das schwächere Wachstum sowohl des Einzelhandels, als auch der Industrie. Nach der Zinssenkung Ende Juni, bleibt spannend wie die Zentralbank weiter reagiert. Aus Europa bekommen wir Infos zu den Erzeugerpreisen des vergangenen Monats aus Deutschland und Polen. Auf unternehmerischer Seite bleibt es am Montag relativ ruhig. Erwähnenswert sind jedoch die Quartalszahlen von Zoom ab 22:00 Uhr.





Dienstag

Nach dem eher ruhigen Montag, werden am Dienstag Quartalszahlen von Baidu.com sowie von Flatex, Dominos und Macy`s vorgestellt. Nachdem Dominos Pizza letzten Februar noch seinen 2 bis 3 Jahres-Ausblick nach unten revidiert hatte und die Aktie daraufhin bis zu 10 Prozent verlor, konnte der Aktienkurs zuletzt wieder Boden gut machen. In welcher Ausgangslage sich der Pizzalieferant in der Mitte dieses Jahres befindet, werden wir dann voraussichtlich am Dienstag erfahren. Außerdem wird die Europäische Zentralbank ab 10 Uhr die Leistungsbilanz für Juni 2023 vorstellen.





Mittwoch

Der US-amerikanische Chiphersteller schaffte es dieses Jahr im Mai als erster Chiphersteller in den Club der Unternehmen mit einem Börsenwert von über einer Billionen US-Dollar. Maßgeblich gerieben wurde dies Entwicklung zum Beispiel durch die Durchbrüche des neuen Chat-Bots ChatGPT. Mittwochabend berichtet Nvidia über die Zahlen des abgelaufenen Quartals.



Zudem erwartet uns die erste Veröffentlichung des Einkaufsmanager Index, oder auch PMI (Purchasing Managers Index) genannt, von verschiedenen Länder aus der Euro-Zone darunter auch Deutschland. Der Einkaufmanagerindex gilt als einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren unter anderem für die Lage der Industrie. In den vergangenen Wochen kam immer wieder die Diskussion auf, dass Deutschland als Industrie-Standort vor immer größeren Herausforderungen steht. Diese Entwicklung spiegelte sich zuletzt auch in dem Trend des Einkaufsmanagerindizes wieder.





Donnerstag

Auf Unternehmensseite bleibt es am Donnerstag relativ ruhig. Am Morgen legen CTS Eventim und der Brillenhersteller Fielmann seine Halbjahreszahlen vor. Während die Fluktuation der Entscheider der Türkischen Zentralbank sehr hoch ist, konnte Erdogan hingegen sein Amt für die nächste Regierungsperiode verteidigen. Die Abwertung der Landeswährung Lira beschleunigte sich besonders in der letzten 5 Jahren, woraufhin die Türkische Zentralbank im vergangenen Juni unter der neuen Chefin Hafize Gaye Erkan die Leitzinsen fast verdoppelte auf 15 Prozent. Am Donnerstag erwartet uns die nächste Zinsentscheidung.





Freitag

Das Ende der nächsten Woche startet für uns ab 08:00 Uhr. Neben dem deutschen BIP des abgelaufenen Quartals, erwarten uns Staatsausgaben sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex von Deutschland. Ab 14:05 wird Jerome Powell auf dem Jackson Hole Economic Symposium der Federal Reserve in Großbritannien eine Rede halten. Auf Unternehmensseite ist außerdem die Veröffentlichung der Verbio-Quartalszahlen erwähnenswert.





Das war der Wochenausblick – weitere Börsenlektüre finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.

