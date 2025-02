Wochenrückblick – Woche der Zinsentscheidungen und Aufregung um DeepSeek

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die abgelaufene Börsenwoche begann mit einem Ausverkauf von US-Techwerten, ausgelöst durch das KI-Modell des chinesischen Start-Up DeepSeek. Mitte der Woche standen die Zinsentscheidung der Federal Reserve und EZB im Fokus der Anleger. Außerdem gab es einige spannende Quartalsergebnisse von Unternehmen. Unter anderem veröffentlichten mit Apple, Microsoft, Meta und Tesla mehrere der „Magnificent 7“ ihre Zahlen für das vergangene Quartal.





Globaler Aktienmarkt – deutscher Aktienmarkt steigt weiter



Der deutsche Leitindex DAX® steht am Freitagnachmittag 1,7 Prozent im Plus und erreichte während der Woche zwischenzeitlich erneut ein neues Rekordhoch von 21.800,52 Punkten. Der amerikanische Markt lief in dieser Woche hingegen gemischt. Der Dow Jones Industrial Average® konnte als einziger der drei großen US-Indizes zulegen und gewann bis Donnerstagabend um 1,0 Prozent. Der NASDAQ-100 Index® und der S&P 500® verloren bis zum Donnerstagabend 1,2 Prozent bzw. 0,5 Prozent.





Produkte auf DAX®



Produkte auf S&P 500®



Produkte auf NASDAQ-100®



Produkte auf Dow Jones Industrial Average®



Zinsentscheidungen – Fed lässt Zinsen unverändert, EZB senkt



In ihrem Treffen am Mittwoch ließ die Federal Reserve die Zinsen unverändert und beließ die Zielspanne für die Federal Funds Rate bei 4,25%-4,5%. Damit endete der Lauf von Zinssenkungen. Zuvor hatte die Fed bei jedem der vergangenen drei Treffen die Zinsen gesenkt. In der anschließenden Pressekonferenz gab der Präsident der Fed Jerome Powell an, dass ein eindeutiger Fortschritt bei der Inflationsrate oder ein schwächerer Arbeitsmarkt vorliegen müssten bevor die Zentralbank Veränderungen erwägen würde. Die EZB hingegen senkte am Donnerstag den Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,75%. Mit der Entscheidung setzt die EZB ihre Wende zu einer expansiveren Geldpolitik fort. Es ist die fünfte Zinssenkung in Folge. Während die EZB davon ausgeht ihr Inflationsziel von 2% im ersten Halbjahr zu erreichen, sieht sie weiterhin Risiken für wirtschaftliches Wachstum und erwartet, dass die Konjunktur in nächster Zeit schwach bleiben wird.





Apple – Das beste Quartalsergebnis in der Firmengeschichte



Der iPhone-Hersteller konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 4 Prozent auf 124,3 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn kletterte sogar um rund 7 Prozent auf 36,3 Milliarden US-Dollar. Während Apple ein generelles Plus bei seinen Umsätzen verzeichnen konnte, sanken diese im vergangenen Quartal im drittwichtigsten Markt China um rund 11 Prozent. Bereits in den Quartalen davor war das Chinageschäft geprägt von Stagnation. Gründe dafür könnten die fehlende KI-Funktion, sowie die starke Nachfrage nach faltbaren Handys, welche Apple derzeit nicht im Sortiment hat, sein. Der Aktienkurs stieg an der NASDAQ am Freitag vorbörslich zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent.





Produkte auf Apple



Microsoft – Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen



Der Umsatz für das vergangene Quartal betrug 69,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg ebenfalls um 10 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar. Der Markt reagierte negativ auf die veröffentlichten Zahlen. Die Microsoft Aktie fiel am Donnerstag mehr als 6 Prozent auf 414,99 USD. Grund dafür könnte das Wachstum des Cloud-Geschäfts Azure sein. Mit 31 Prozent blieb dieses hinter dem Wachstum des Vorquartals zurück.

Am Wochenanfang hatte das KI-Modell des chinesischen Start-Up DeepSeek einen Ausverkauf bei US-Techwerten ausgelöst. Die Kosteneffizienz des Modells hat Fragen hinsichtlich der hohen Investitionen von US-Firmen in Künstliche Intelligenz hervorgerufen. Microsoft und OpenAI prüfen momentan, ob eine Gruppe mit Verbindung zu DeepSeek unrechtmäßig Daten von OpenAI abgegriffen hat.





Produkte auf Microsoft





Meta – Umsatz und Gewinn gesteigert



Der Social-Media-Konzern veröffentlichte starke Zahlen für das vierte Quartal 2024. Meta konnte sowohl seinen Umsatz als auch seinen Gewinn steigern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 48,4 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn stieg um 49 Prozent auf 20,8 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von Meta hat sein AI-Chatbot mehr als 700 Millionen monatliche Nutzer, ein Anstieg im Vergleich zu den 600 Millionen Nutzern im Dezember. Mark Zuckerberg erwartet die Marke von einer Milliarde Nutzern in diesem Jahr zu erreichen. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag um ca. 1,6 Prozent auf 687,00 USD.





Produkte auf Meta Platforms Inc.





Tesla – Aktie steigt trotz Umsatzrückgang



Der Umsatz fiel um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 19,8 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von Tesla ist ein Grund für den Rückgang reduzierte durchschnittliche Verkaufspreise für seine Model 3, Model Y, Model S und Model X Baureihen. Der Gewinn betrug 2,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 71 Prozent im Vergleich zu den 7,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Vorjahresgewinn profitierte von einem einmaligen Steuervorteil in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Quartal lieferte Tesla 495.570 Autos aus. Auf das ganze Jahr 2024 gerechnet waren es etwa 1,8 Millionen, was den ersten jährlichen Rückgang bei den Auslieferungszahlen darstellt. Die Tesla-Aktie stiegt am Donnerstag um fast 3 Prozent auf 400,28 USD.





Produkte auf Tesla Inc.



Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.





Zum Instagram-Channel der HSBC



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



Newsletter kostenlos abonnieren