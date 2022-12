In der letzten Zeit haben sich 5 beste günstige Kryptowährungen für das Jahr 2023 aus der Masse herausgestellt. Sie bieten durch ihre außergewöhnlichen Ausrichtungen sowie Marktpositionierung beeindruckende Zukunftschancen. Zudem sind sie nun im Kryptowinter besonders preiswert erhältlich, wobei sich einige von ihnen sogar im nächsten Bullenmarkt leicht verhundertfachen könnten. Welche Projekte auf der Watchlist nicht fehlen sollten, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag!

Dash 2 Trade

Bei Dash 2 Trade handelt es sich um die fortschrittlichste Analyseplattform im Bereich der Krypto-Presales. In ihr werden professionellste Tools für Kryptoassets unterschiedlichster Art zur Verfügung gestellt, wobei der Spezialbereich auf den Vorverkäufen liegt. Dabei macht sich die innovative Plattform das Potenzial von Big Data und künstlichen Intelligenzen vollends zunutze. Auf diese Weise können selbst Kleinanleger den Markt mit allen Daten wie News, neuen Coins, Due Diligence und mehr so effizient wie noch nie überwachen. Daher müssen ihnen auch nicht mehr so viele lukrative Anlageideen sowie teure Gefahren entgehen, sodass sie weniger Verluste erleiden und höhere Renditen erzielen.

Die Daten werden dabei besonders komprimiert aufbereitet, sodass ein schneller Überblick über die relevantesten Informationen erhalten wird. Zudem lassen sich auch die Assets von verschiedenen Bezugsquellen besonders praktisch innerhalb der Plattform von Dash 2 Trade einbinden sowie dort verwalten und analysieren. Von seinen Wettbewerbern kann es sich vorwiegend durch seine einzigartigen Features wie den Analysetools abgrenzen. Noch ist der Token im Vorverkauf erhältlich, sodass er mit einem Preis von derzeit 0,0533 US-Dollar eine der besten günstigen Kryptowährungen für das Jahr 2023 ist.

FightOut

Das revolutionärste Move-to-Earn-Projekt ist das ambitionierte FightOut. Denn es stellt die einseitig ausgerichtete Konkurrenz mit überhöhten Einstiegsschwellen und unattraktiven NFT-Struktur gleich mehrfach in den Schatten. Dabei bietet das außergewöhnliche Projekt alles, um sich als der nächste Standard unter den Wettkampf- und Sportapps für Amateure bis Profisportlern jeglicher Disziplinen zu entwickeln. Für diese werden fortschrittlichste Analyseverfahren und Sensoren verwendet, die an den eigenen Fitnessgeräten sowie in Wearables zur Anwendung kommen. Somit können die sportlichen und gesundheitlichen Daten automatisch ausgewertet sowie Belohnungen vergütet werden.

Entwickelt wurde die App von einem Team aus Profisportlern, Coaches und mehr, welche ihre Expertise in die Anwendung, die Webinare und das Training als solches fließen lassen. Somit kann durch Features wie Gamification und Metaversum in den eigenen Fitnessstudios ein monotoner Sport wie Yoga zu einem Kampf gegen Monster werden, vergleichbar mit Nintendo Ring Fit. Hinzu kommen viele Wettkämpfe, Herausforderungen und Duelle zum Verdienst von Belohnungen. Die Token sind insbesondere in der ersten Vorverkaufsphase mit einem Preis von 0,01665002 US-Dollar besonders günstig erhältlich. Hinzu kommen unter gewissen Bedingungen für frühe Anleger Boni von bis zu 50 %.

Calvaria

Calvaria ist das beeindruckendste neue P2E-Strategiespiel auf dem Kryptomarkt. Denn es stellt bisherige Selbstverständlichkeiten im Play-2-Earn-Bereich infrage und setzt insbesondere dadurch neue Maßstäbe, welche die Konkurrenz in den Schatten stellen. Zudem kann das außergewöhnliche Kryptogame durch die Symbiose aus Play-2-Earn und Free-2-Play möglicherweise einen Burggraben ausbauen sowie besonders leicht neue Fans gewinnen. Diese werden dabei über unterschiedlichste Medien wie Serien, Comics und Fanprodukte angesprochen, wodurch sich auch noch weitere Einnahmequellen für das Projekt ergeben und sich ein vergleichbarer Hype wie um das ähnlich aufgestellte Pokémon aufbauen könnte. Allerdings kann sich das Game dank der DAO besser den Kundenbedürfnissen entsprechend entwickeln.

Zudem beinhaltet Calvaria auch eine eigene Mobileapp sowie eine Computerversion, welche kompatibel sind. Somit erschließt sich dem Coin ein bedeutender Markt und es ermöglicht eine leichtere Verbreitung. Die AAA-Qualität durch erstmalig unter P2E-Kartenspielen verwendete 3D-Animationen, strategischen Abwechslungsreichtum, außergewöhnlicher Tiefe und vielen Anreizen für Investoren bieten dabei eine ausgezeichnete Perspektive. Denn es gibt deflationäre Effekte, eine Verleihfunktion für NFTs sowie besonders hohe Belohnungen für das Staking im Umfang von 25 % der Gesamtversorgung. Mit einem Preis von 0,0325 US-Dollar ist es eine der besten günstigen Kryptowährungen für das Jahr 2023.

Gala

Hinter Gala verbirgt sich einer der bedeutendsten GameFi Anbietern mit einem großen Portfolio an Kryptogames mit Ansprüchen an den AAA-Standard. Einige der Games wurden schon auf der populären Gamingplattform Steam angekündigt, sodass diese auch dort verfügbar sein werden. Die Genres umfassen unter anderem Rollenspiele, Simulationen, Shooter, Kartenspiele, Tower Defence und viele mehr. Entwickelt wurden sie sowohl von Gala Games Team aus über 90 Personen selbst als auch von anderen Entwicklerteams, welche die Plattform dafür nutzen. Dabei kommt Gala Games auf bisher 15 verschiedene Spiele.

Das Projekt wurde von Eric Schiermeyer gegründet, welcher zuvor bei Zynga tätig war und unter anderem die Spiele FarmVille, Words With Friends und CSR Racing entwickelt hat. Aber auch Gala Games selbst konnte in kurzer Zeit schon einige bedeutende Partnerschaften aufbauen. Zu diesen zählen unter anderem der Erfinder der Sims, welcher sein eigenes Metaverse mit dem Namen VOXverse sowie Sims-Persönlichkeiten vorantreibt. Hinzu kommt die Kooperation mit AMC Network als wichtigsten Fernsehanbieter Nordamerikas, welche „The Walking Dead“ in Gala Games implementiert. Nach den starken Kursrücksetzern ist GALA gerade besonders preiswert für 0,01635 US-Dollar erhältlich.

Catheon Gaming

Ein weiteres wichtiges Projekt im Play-2-Earn-Bereich stellt Catheon Gaming dar. Laut HSBC/KPMG stellt es unter 6.472 Blockchainunternehmen das mit dem größten Wachstum in der asiatisch-pazifischen Region dar. Zudem ist ihr Sol Chicks das am meisten antizipierte Kryptospiel des Jahres 2021. Bisher kommt das Projekt schon auf 25 unterschiedliche Games, welche es entwickelt. Sie haben dabei im Unterschied zu den meisten alten Kryptogames ebenfalls einen hohen Anspruch an die Qualität und den Unterhaltungswert gelegt.

Vorangetrieben wird es von einer Gruppe aus über 240 Mitarbeitern, welche zuvor bei Unternehmen wie Activision Blizzard, Sony, Zynga, Nvidia, Unity und Warner Bros gearbeitet haben. Gegenwärtig ist der Coin nach den massiven Abverkäufen im Bärenmarkt für einen Preis von gerade einmal 0,001305 US-Dollar erhältlich, womit es sich um den günstigsten vorgestellten Coin handelt, welcher tendenziell das größte Renditepotenzial hat.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.