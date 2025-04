Bitcoin bald auf 100.000 Dollar, BTC Bull Token explodiert - das steckt dahinter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die harten Tage des Crashs scheinen, zumindest am Kryptomarkt und speziell bei Bitcoin, vorerst vorbei zu sein. Seit Ostern hat der Bitcoin-Kurs wie eine Rakete gezündet, ist um mehr als 12 Prozent angestiegen und hat dabei sogar seinen Abwärtstrend gebrochen. Mit einer so schnellen und steilen Erholung hätte wohl noch letzte Woche niemand gerechnet.

Und dennoch ist es passiert. Damit rückt das Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar in greifbare Nähe, denn es befindet sich nur noch 15 Prozent entfernt. Zeitgleich steigt der erste Bitcoin Meme Coin auf mehr als 5 Mio. US-Dollar und könnte für Anleger derzeit die Chance des Jahres bieten.

(Bitcoin hat seinen Abwärtstrend gebrochen und bewegt sich wieder in Richtung Allzeithoch – Quelle: Tradingview.com)

Was kann der Bitcoin Meme Coin $BTCBULL?

Bitcoin hat sich in den letzten Monaten als sicherer Hafen erwiesen und seinen Status als digitales Gold und Inflationsschutz gefestigt. Allerdings hat diese Entwicklung auch einen großen Nachteil. Im Vergleich zur Vergangenheit ist die Volatilität bei Bitcoin mittlerweile deutlich geringer. Das bedeutet zwar, dass das Risiko stark gesunken ist, aber zugleich ist auch das Ertragspotenzial geringer als früher. Zumindest für Swing Trader. Deshalb hat ein erfahrenes Entwicklerteam den BTC Bull Token ($BTCBULL) als ersten Bitcoin Meme Coin entworfen. Dieser soll die Sicherheit von Bitcoin mit dem Ertragspotenzial von Meme-Coins verbinden und weist daher eine spezielle Anbindung an den Bitcoin-Kurs auf.

(Der BTC-Bull-Token weist eine spezielle Anbindung an Bitcoin auf, was ihn einzigartig macht – Quelle: btcbulltoken.com)

Die Kopplung des BTC-Bull-Tokens an den Bitcoin-Kurs ist gleichermaßen einfach wie genial. Denn immer dann, wenn Bitcoin einen neuen Meilenstein erreicht, profitieren die Investoren von $BTCBULL. Erreicht Bitcoin den Meilenstein von 125.000 US-Dollar erstmals, findet beim BTC-Bull-Token ein Token-Burn statt.

Und da der Coin, ähnlich wie Bitcoin selbst, limitiert ist, könnte das zu einem Kursanstieg bei den verbleibenden Token führen. Alle 50.000 US-Dollar bei Bitcoin findet dann ein weiterer Token-Burn statt. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 erhalten Anleger, die $BTCBULL in der Wallet halten, sogar einen Bitcoin-Airdrop! Auch dieser wiederholt sich nach jeweils 50.000 US-Dollar und fällt umso großzügiger aus, je mehr Token man hält.

Jetzt mehr über $BTCBULL erfahren.

Noch vor dem Handelsstart: Nachfrage nach $BTCBULL explodiert!

In beeindruckender Geschwindigkeit konnte sich der BTC Bull Token bereits eine Community von beinahe 11.000 Anlegern aufbauen. $BTCBULL wird aktuell noch nicht an den Börsen gehandelt und ist noch im Vorverkauf erhältlich, wobei die Community schon jetzt Token im Wert von über 5 Millionen Dollar gekauft hat.

Da sich das Projekt derzeit noch im Initial Coin Offering befindet, haben Anleger besonders gute Chancen auf hohe Renditen. Derzeit sind die $BTCBULL-Token nämlich zu einem einmalig niedrigen Kurs zu kaufen. Dabei ist es laut Analysten sehr wahrscheinlich, dass der Kurs nie wieder so tief fällt wie derzeit. Während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis sogar noch mehrfach erhöht, wovon diejenigen, die vor der Preiserhöhunng einsteigen, bereits profitieren. Setzt Bitcoin seine Rallye in den nächsten Monaten fort, könnten Anleger hier also sowohl von einem potenziellen $BTCBULL-Kursanstieg als auch von mehreren Bitcoin-Airdrops profitieren.

Jetzt rechtzeitig in $BTCBULL investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.