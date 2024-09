Bitcoin ETF Emittenten kaufen 3 x mehr BTC als geschürft werden - Kursexplosion voraus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt. Das bekommen nicht nur Privatanleger zu spüren. Auch an institutionellen Investoren zieht es natürlich nicht spurlos vorbei, dass der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen die 60.000 Dollar Marke zurückerobert hat. Das große Geld fließt damit wieder in die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Auch die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs kaufen wieder kräftig nach. Dabei werden auch deutlich mehr BTC von BlackRock, Fidelity und Co. gekauft, als neu in Umlauf kommen. Eine Entwicklung, die schon bald zu einem massiven Kursanstieg führen könnte.

6.892 Bitcoin gekauft

Gerade einmal 21 Millionen Bitcoin wird es am Ende geben. Das ist einer der Gründe, warum das digitale Gold bei Anlegern so beliebt ist. Bitcoin ist zwar jetzt noch inflationär aufgebaut, im Jahr 2140 dürfte aber der letzte Coin geschürft worden sein und die Umlaufmenge erhöht sich nicht mehr. Schon jetzt kaufen die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs im Auftrag ihrer Kunden mehr BTC, als durch Mining in Umlauf kommen. Allein in dieser Woche waren es 6.892 Bitcoin.

NEW: Spot #Bitcoin ETFs bought 6,892 #BTC this week, while miners only produced 2,250 BTC pic.twitter.com/p6AtqJ2US8 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 14, 2024

Während BlackRock und die anderen Bitcoin Emittenten aus den USA in dieser Woche 6.892 Bitcoin gekauft haben, da ihre Kunden Anteile an den ETFs gekauft haben, sind gerade einmal 2.250 neue Bitcoin durch Mining in Umlauf gekommen. Das bedeutet, dass die Herausgeber der börsengehandelten Fonds mehr als das Dreifache der neu geschürften Coins gekauft haben.

Wer denkt, dass es sich dabei um eine einmalige Entwicklung handelt, täuscht sich. Allein gestern wurden durch die Spot Bitcoin ETFs fast 10 x so viele Bitcoin gekauft, wie geschürft wurden. Betrachtet man den gesamten Zeitraum seit der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA, zeigt sich, dass auch auf diese lange Dauer nicht genug Coins nachgekommen sind, um den Bedarf der ETFs zu decken. 291.442 Bitcoin haben die Emittenten seit der Zulassung der ETFs im Januar gekauft. Seitdem sind aber nur 162.364 neue Bitcoin in Umlauf gekommen.

Durch diese Entwicklung wird schnell deutlich, dass die Nachfrage das Angebot schon jetzt übersteigt, weshalb der Bitcoin-Kurs seit der ETF-Zulassung auch deutlich gestiegen ist. Analysten betonen aber immer wieder, dass institutionelle Anleger in der Regel 12 Monate brauchen, um ihre Risikobewertungen durchzuführen.

In Zukunft könnte also noch deutlich mehr Kapital investiert werden, sodass eine Bitcoin-Rallye auf 100.000 Dollar durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Unter diesen Bedingungen würden auch die meisten Altcoins wieder durch die Decke gehen, wobei Crypto Allstars ($STARS) derzeit besonders gefragt ist.

Crypto Allstars explodiert schon jetzt

Crypto Allstars ($STARS) ist ein Altcoin, der schon jetzt von der bullishen Stimmung am Kryptomarkt profitiert. Meme Coins sind in diesem Jahr extrem gefragt und Crypto Allstars ermöglicht es mit dem MemeVault-Protokoll erstmals, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken. Je mehr $STARS-Token man hält, desto höher fällt die Staking-Rendite aus. Das führt dazu, dass sich Anleger von Anfang an um den neuen Coin reißen, der derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten wird.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon während des Vorverkaufs haben Anleger Token im Wert von fast 1,3 Millionen Dollar gekauft. Das liegt nicht nur an dem einzigartigen Staking-Konzept, das Meme Coin Trader unterschiedlicher Blockchains unter einem Dach vereint, sondern auch daran, dass der Tokenpreis schon während des Vorverkaufs mehrfach erhöht wird, was für frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage, dass $STARS nach dem Listing an den Kryptobörsen um mehr als das 10-fache steigen könnte, da das Angebot auch hier begrenzt ist, genau wie bei Bitcoin.

