Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1384 US-Dollar

Bitcoin zur Wochenmitte weiter gefangen - Ethereum deutet Ausbruch an

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

EU-Kommission: Grünes Licht für Euro-Einführung in Bulgarien

Was ist von der US-Dollar-Erholung zu halten?

Heute im Fokus

Analysten bleiben skeptisch für Gerresheimer. Nato will Verteidigungsfähigkeiten extrem ausbauen. Elon Musk legt sich mit Trump an. freennet-Aktienrückkauf beginnt am 4. Juni. Wells Fargo darf wieder wachsen - Fed hebt Beschränkungen auf. thyssenkrupp nucera: Auftragseingang für Planungsstudie eines Großprojekts. Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla.