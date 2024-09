Bitcoin-ETFs unter Druck: Was hinter den massiven Abflüssen steckt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Krypto-Märkte stehen aktuell unter starkem Druck, insbesondere in den USA, wo Investoren letzte Woche 725,7 Millionen Dollar aus Krypto-Investmentfonds abgezogen haben. Das entspricht dem größten wöchentlichen Abfluss seit März. Das betrifft besonders Bitcoin-ETFs, die mit 643 Millionen Dollar den Hauptteil der Abflüsse ausmachen. Ethereum-Fonds folgten mit einem Minus von 98 Millionen Dollar, insbesondere durch den Grayscale Ethereum Trust, der kürzlich zu einem Spot-ETF umgewandelt wurde.

Zinspolitik und Unsicherheit in den USA

Ein Hauptfaktor für den Rückzug der Investoren ist die Unsicherheit über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Nach Veröffentlichung stärker als erwarteter Wirtschaftsdaten gingen viele Investoren davon aus, dass die Fed die Zinsen nur um 25 Basispunkte, statt 50 Basispunkte senken würde. Diese Spekulationen sorgten für Zurückhaltung bei risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen, die als besonders anfällig in einem Umfeld mit hohen Zinsen gelten. Der Bitcoin-Kurs, der im März 2024 ein Allzeithoch von 73.700 Dollar erreicht hatte, fiel zuletzt auf 56.400 Dollar, ein Rückgang von 3 Prozent innerhalb einer Woche. Allerdings sollte man auch bedenken, dass eine Zinssenkung um 50 Basispunkte ein schlechtes Signal an die Märkte senden könnte, da es so wirken würde, als hätte die Fed Angst oder Panik. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wäre somit vermutlich die beste Wahl.

Während in den USA ein Ausverkauf der Krypto-ETFs stattfand, zeigte sich in Europa ein anderes Bild. Hier verzeichneten einige Krypto-Investmentfonds Zuflüsse, insbesondere in Solana-Investmentprodukte, die 6,2 Millionen Dollar an neuen Geldern anziehen konnten. Solana, derzeit die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, stieg letzte Woche um 1 Prozent auf 133 US-Dollar.

Die Abflüsse in den USA und der Kursrückgang von Bitcoin entsprechen der allgemeinen Marktstimmung, die durch makroökonomische Unsicherheiten ausgelöst wird. Besonders Bitcoin-ETFs, die im Januar 2024 nach jahrelangen Versuchen von der US-Wertpapieraufsicht SEC zugelassen wurden, haben darunter gelitten und verzeichneten acht aufeinanderfolgende Verlusttage. Insgesamt wurden während dieser Zeit fast 1,2 Milliarden Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen.

Während Bitcoin stagniert, läuft Pepe Unchained heiß

Während der Bitcoin Kurs derzeit stagniert, erlebt der Presale von Pepe Unchained einen enormen Erfolg. Das Projekt hat bereits über 12 Millionen Dollar in der Vorverkaufsphase eingesammelt, ein starkes Zeichen des großen Interesses von Investoren. Besonders ist auch die Beteiligung großer Investoren, die hohe Beträge in das Projekt gesteckt haben, während Bitcoin sich nahe der Marke von 55.000 Dollar bewegt und kaum an Wert gewinnt.

Pepe Unchained ist nicht einfach nur ein weiterer Memecoin, sondern unterscheidet sich durch seine Layer-2-Technologie, die es dem Coin ermöglicht, wesentlich schnellere und günstigere Transaktionen im Vergleich zur Ethereum-Blockchain anzubieten. Diese Technologie, zusammen mit der Popularität des “Pepe the Frog”-Memes, hat das Projekt zu einem der gefragtesten im Krypto-Markt gemacht.

Der Kauf von Pepe Unchained ist unkompliziert. Du kannst am Presale teilnehmen, indem du deine Wallet verbindest und entweder ETH, USDT oder BNB verwendest. Sogar Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten sind möglich, was den Zugang für eine breite Gruppe von Investoren erleichtert.

Jetzt Pepe Unchained kaufen

