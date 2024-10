Bitcoin Kurs Prognose: Doch keine Oktober-Rallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die erste Woche des Oktobers ist um und eigentlich hat man sich erhofft, dass der Kryptomarkt in diesem Monat in einen noch nie dagewesenen Bullrun übergeht. Zumindest war es bisher meistens so. Der Oktober hat in den letzten 11 Jahren 9 mal einen steigenden Bitcoin-Kurs mit sich gebracht. Die statistische Wahrscheinlichkeit für eine Bitcoin-Rallye war also hoch. Bisher ist es aber nicht dazu gekommen. Bedeutet das, dass es doch keine Rallye im Oktober geben wird und das Kursziel von 100.000 Dollar für dieses Jahr Geschichte ist?

Schwieriger Start

Der Start in den neuen Monat hat sich als holprig erwiesen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sich die Fundamentaldaten für Bitcoin zum Negativen geändert haben. Im Gegenteil, seit die Fed die Zinsen im September gesenkt hat, erwartet man auch schon die nächste Zinssenkung im November. Niedrigere Zinsen könnten über kurz oder lang deutlich mehr Kapital in den Kryptomarkt spülen, da sicherere Anlagemöglichkeiten dadurch weniger profitabel werden.

Für den schwierigen Start ist eher der Konflikt zwischen dem Iran und Israel verantwortlich, der in den letzten Tagen weiter eskaliert. Kommt es hier zu weiteren Angriffen, wie es in den letzten Tagen der Fall war, könnte das auch den Bitcoin-Kurs und die Finanzmärkte weiter unter Druck setzen.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

In den letzten 7 Tagen ist der Kurs der größten Kryptowährung der Welt bereits um fast 6 % gefallen. Kurzzeitig wurde sogar die psychologisch wertvolle 60.000 Dollar Marke unterschritten.

Bleibt die Rallye aus?

Die Chance, dass es doch noch zum “Uptober” kommt und die Kurse am Kryptomarkt in den nächsten Wochen noch deutlich steigen, ist durchaus noch gegeben. Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Monat zwar meistens gestiegen ist, die Rallye aber nie gleich am 1. des Monats begonnen hat. Weitere Zinssenkungen sowie die Hoffnung auf Donald Trumps Wahlsieg Anfang November könnten den Kurs schnell in die Höhe treiben.

Make sure everyone you know has registered to vote! Only 2 days left to do so in Georgia & Arizona. pic.twitter.com/QDrxjHQjXG — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2024

Die durchschnittliche Kurssteigerung im Oktober lag in den letzten Jahren bei fast 27 %. Ein solcher Anstieg würde den Bitcoin-Kurs auf knapp 80.000 Dollar treiben und damit auf ein neues Allzeithoch. Auch CNBC berichtet darüber, dass das Erreichen der 100.000 Dollar Marke bis Jahresende durchaus noch möglich ist.

JUST IN: CNBC says #Bitcoin "could still reach $100,000 this year" pic.twitter.com/XpgIvEhwGH — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 4, 2024

Alles in allem ist es also noch nicht zu spät für einen Start des Oktober-Bullruns und auch die 100.000 Dollar Marke könnte noch erreicht werden. Damit stehen die Chancen auch gut, dass auch zahlreiche Altcoins in naher Zukunft wieder durch die Decke gehen, wobei Anleger derzeit vor allem auf den neuen Flockerz ($FLOCK) setzen.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Flockerz vor der Kursexplosion?

Meme Coins sind in diesem Jahr so gefragt wie nie zuvor und haben bereits vielen Anlegern lebensverändernde Renditen eingebracht, auch wenn das Risiko hier natürlich deutlich höher ist. Ein früher Einstieg ist entscheidend und bei Flockerz ($FLOCK) haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin derzeit noch im ICO angeboten wird. Schon nach wenigen Tagen steuert $FLOCK auf die 500.000 Dollar Marke zu, was ein erster Hinweis darauf ist, dass der Coin nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte.

($FLOCK Token-Vorverkauf – Quelle: Flockerz Website)

Flockerz überzeugt neben Memes auch mit einem Vote 2 Earn Ansatz und einer dezentralen autonomen Organisation (DAO), womit es sich um den ersten Meme Coin handelt, bei dem nicht nur eine Person das Sagen hat. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine überdurchschnittlich hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token abwirft.

Aufgrund dieser Features und der hohen Nachfrage während des ICOs wird erwartet, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.