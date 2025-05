Bitcoin Kurs Prognose: Experte trotz neuen Zöllen bullish

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der heutige Sonntag bringt nicht unbedingt viel Bewegung am Kryptomarkt mit sich. Das ist auch nichts Neues, da die Kurse am Wochenende meistens leicht rückläufig sind, wenn institutionelle Investoren nicht aktiv sind und die Nachrichtenlage nicht viel hergibt. Allerdings sieht es bei Bitcoin danach aus, als würde sich hier schon der nächste große Kursanstieg anbahnen. Trotz – oder gerade wegen – der neuen Zölle bleiben Experten optimistisch und zeigen auf, warum es von hier aus noch deutlich weiter bergauf gehen könnte.

Zölle als Chance

Trump hat es wieder getan. Am Freitagnachmittag hat er erneut den Zollhammer geschwungen und angedroht, Importe aus der EU mit 50 % Zoll zu versehen. Während ursprünglich 20 % geplant waren und es eine 90-tägige Frist für Verhandlungen gab, lässt der US-Präsident nun wissen, dass die Gespräche zu nichts führen und die geplanten Zölle nun höher ausfallen werden.

Allerdings vermuten Experten, dass es sich dabei um eine Strategie handelt, bei der erst überzogene Forderungen gestellt werden, um später die ursprüngliche Forderung als guten Deal zu verkaufen. Dasselbe ist bereits zwischen den USA und China passiert, als man sich nach einer Eskalation auf 30 % geeinigt hat, was knapp unter den ursprünglich geplanten 34 % liegt. Der Analyst von Rundumbitcoin zeigt auch auf, warum die Zölle eine riesen Chance für Bitcoin sein könnten.

Er zeigt auf, dass die Spot Bitcoin ETFs trotz der Ankündigung am Freitag noch Kapitalzuflüsse verzeichnet haben, was dafür spricht, dass institutionelle Investoren nach und nach auf Bitcoin als Alternative zur Absicherung ausweichen. Auch der Goldpreis steigt, wenn sich Krisen an den Märkten anbahnen und bei Bitcoin könnte nun derselbe Effekt zu beobachten sein.

Immerhin ist Bitcoin nicht von Handelszöllen betroffen, während es immer schwieriger wird, Aktien zu handeln, wenn Woche für Woche neue Zölle erhoben werden, die die Umsätze und Gewinne der meisten Unternehmen schmälern könnten. Außerdem hat sich Bitcoin schon während des letzten Börsencrahs im April stabiler als die meisten Assets gehalten und hat sich auch schneller wieder erholt. Damit stehen die Chancen gut, dass sich diesmal wieder ein ähnliches Bild zeigen könnte.

Der Analyst rät, den Sonntag abzuwarten und am Montag zu beobachten, wie institutionelle Investoren weiter vorgehen. Kommt es hier erneut zu Kapitazuflüssen bei den Spot Bitcoin ETFs, ist davon auszugehen, dass Bitcoin schnell ein neues Allzeithoch erreicht und in Richtung 120.000 Dollar steigt. Im Fall einer Korrektur hält er einen Rücksetzer auf unter 101.000 Dollar für unwahrscheinlich. Die Chancen stehen also gut, dass es schon bald wieder weiter bergauf geht, wovon auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren dürfte.

BTC Bull Token vor der Kursexplosion?

Wenn Bitcoin steigt, werden Privatanleger auch risikofreudiger und sehen sich nach Altcoins um, die höhere Renditen als Bitcoin einbringen könnten. Der BTC Bull Token könnte ein solcher Altcoin sein, da Investoren hier sowohl von einer potenziellen Kurssteigerung als auch von regelmäßigen Bitcoin-Airdrops profitieren könnten. Das liegt daran, dass sich die Entwickler ein Konzept überlegt haben, um den neuen Coin indirekt an die Bitcoin-Kursentwicklung zu koppeln.

Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt, wodurch das Gesamtangebot verknappt wird und der Wert der restlichen Token schnell steigen kann. Steigt Bitcoin auf 150.000 Dollar, erhalten Investoren einen Bitcoin-Airdrop. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man. Diese Mischung aus Token-Burns und Airdrops wird bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin erreicht, weiter fortgesetzt.

($BTCBULL Meilensteine – Quelle: BTC Bull Token Website)

Dieser Ansatz führt dazu, dass das Angebot mit steigendem Bitcoin-Kurs immer knapper wird, was auch den $BTCBULL-Kurs schnell in die Höhe treiben kann, während die meisten Investoren langfristig hodln dürften, um die Bitcoin-Airdrops zu erhalten. Das Konzept überzeugt Investoren, die bereits Token im Wert von über 6,3 Millionen Dollar gekauft haben, um von Anfang an dabei zu sein.

Derzeit ist $BTCBULL nämlich noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis schon mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wie das nach erfolgreichen ICOs häufig zu beobachten ist.

